Nepal halkı Krishna Janmashtami Festivali'ni kutluyor

Xinhua
20 Ağustos 2022 Cumartesi, 15:35
<p><span style="color: #333333; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Nepal halkı <strong>Hindu Tanrısı Krishna'nın</strong> doğum yıl dönümü için düzenlenen<strong> Krishna Janmashtami festivalini</strong> kutluyor.</span></p> <p><span style="color: #333333; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Nepal'deki Lalitpur'da yer alan <strong>Lord Krishna Tapınağı'nda</strong> düzenlenen Krishna Janmashtami Festivali'nde Lord Krishna ve Radha gibi giyinmiş çocuklar, 19 Ağustos 2022.</span></p> <p><em><span style="color: #333333; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">(Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)</span></em></p>

Nepal halkı Hindu Tanrısı Krishna'nın doğum yıl dönümü için düzenlenen Krishna Janmashtami festivalini kutluyor.

Nepal'deki Lalitpur'da yer alan Lord Krishna Tapınağı'nda düzenlenen Krishna Janmashtami Festivali'nde Lord Krishna ve Radha gibi giyinmiş çocuklar, 19 Ağustos 2022.

(Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

<p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;"> </p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="box-sizing: border-box;">Nepal'deki Bhaktapur'da düzenlenen Krishna Janmashtami Festivali'ndeki geçit törenine katılan insanlar, 19 Ağustos 2022. <em>(Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)</em></span></p>

 

Nepal'deki Bhaktapur'da düzenlenen Krishna Janmashtami Festivali'ndeki geçit törenine katılan insanlar, 19 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

<p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="box-sizing: border-box;">Nepal'deki Lalitpur'da düzenlenen Krishna Janmashtami Festivali'nde bir çocuk yoğurt yiyor, 19 Ağustos 2022.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><em><span style="box-sizing: border-box;"> (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)</span></em></p>

Nepal'deki Lalitpur'da düzenlenen Krishna Janmashtami Festivali'nde bir çocuk yoğurt yiyor, 19 Ağustos 2022.

(Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

<p><span style="color: #333333; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Nepal'deki Lalitpur'da düzenlenen Krishna Janmashtami Festivali'nde bir bir kız çocuğu elinde tavus kuşu tüyüyle poz veriyor, 19 Ağustos 2022. </span></p> <p><em><span style="color: #333333; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">(Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)</span></em></p>

Nepal'deki Lalitpur'da düzenlenen Krishna Janmashtami Festivali'nde bir bir kız çocuğu elinde tavus kuşu tüyüyle poz veriyor, 19 Ağustos 2022.

(Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

<p><span style="color: #333333; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Nepal'deki Lalitpur'da düzenlenen Krishna Janmashtami Festivali'nde dindarlar Lord Krishna'ya ibadet etmek için sıraya giriyor, 19 Ağustos 2022. </span></p> <p><em><span style="color: #333333; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">(Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)</span></em></p>

Nepal'deki Lalitpur'da düzenlenen Krishna Janmashtami Festivali'nde dindarlar Lord Krishna'ya ibadet etmek için sıraya giriyor, 19 Ağustos 2022.

(Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

<p><span style="color: #333333; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Nepal'deki Lalitpur'da yer alan Lord Krishna Tapınağı'nda düzenlenen Krishna Janmashtami Festivali'ne katılan insanlar, 19 Ağustos 2022. </span></p> <p><em><span style="color: #333333; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">(Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)</span></em></p>

Nepal'deki Lalitpur'da yer alan Lord Krishna Tapınağı'nda düzenlenen Krishna Janmashtami Festivali'ne katılan insanlar, 19 Ağustos 2022.

(Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

<p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;"><span style="box-sizing: border-box;">Nepal'deki Bhaktapur'da düzenlenen Krishna Janmashtami Festivali'nde geçit törenine katılan insanlar, 19 Ağustos 2022.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;"><span style="box-sizing: border-box;"><em>(Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)</em></span></p>

Nepal'deki Bhaktapur'da düzenlenen Krishna Janmashtami Festivali'nde geçit törenine katılan insanlar, 19 Ağustos 2022.

(Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

FESTival Şenlik kutlama Nepal

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