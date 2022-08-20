Nepal halkı Krishna Janmashtami Festivali'ni kutluyor
Nepal halkı Hindu Tanrısı Krishna'nın doğum yıl dönümü için düzenlenen Krishna Janmashtami festivalini kutluyor.
Nepal'deki Lalitpur'da yer alan Lord Krishna Tapınağı'nda düzenlenen Krishna Janmashtami Festivali'nde Lord Krishna ve Radha gibi giyinmiş çocuklar, 19 Ağustos 2022.
(Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)
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