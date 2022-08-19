"Hayrabolu Ayçiçeği Festivali" başladı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bu yıl 30'uncusu düzenlenen "Ayçiçeği Festivali" başladı.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen Ayçiçeği Festival'i, Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, konuşmasında, festivallerde kardeşliğin, birlik ve beraberliğin yaşandığını söyledi.
Hayrabolu'nun tarım, hayvancılık ve tarım makine ekipmanları üretimi ile kendini duyurmuş bir ilçe olduğunu belirten İnan şöyle konuştu:
"Bu festivalle hem sosyokültürel hem de ekonomik alanda sesimizi bir kez daha duyuracağız. Bilindiği üzere tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıl boyunca yaşamımız sınırlandı. Sevdiklerimizi kucaklayamadık, dost ve arkadaşlarımıza sarılamadık, hasret kaldık. Festivalimiz süresince hasret gidereceğiz, tüm konuklarımızla beraber eğlenerek vakit geçireceğiz."
Ardından Keşan Belediye Bandosu, Bulgaristan Karnobat Halk Topluluğu, protokol üyeleri, halk oyunları ekipleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla kortej yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşte ayçiçeği kostümü giyenler ilgi çekti.
Protokol üyeleri stantları ziyaret etti, halk oyunları ekipleri gösteri sundu.
Festival 21 Ağustos'ta sona erecek.
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