Nostradamus'tan çarpıcı 2024 kehanetleri

cumhuriyet.com.tr
27 Aralık 2023 Çarşamba, 13:43
Nostradamus'tan çarpıcı 2024 kehanetleri

2023 yılı tarihe kaydedilen önemli olaylarla sona ererken, 2024 yılı için dünyanın favori kahinine danışmanın ve önümüzdeki aylarda bizi nelerin beklediğini öğrenmenin zamanı geldi.

Nostradamus'tan çarpıcı 2024 kehanetleri

Sözlerimize, efsanevi Fransız astrologun yaklaşan olaylarla ilgili kesin bir takvim oluşturmadığını belirterek başlayalım. Ona atfedilen "kehanetler", 1555 yılında yazdığı "Yüzyıllar" adlı kitabında yer alan dizelerin yorumlarından ibarettir.

Nostradamus'tan çarpıcı 2024 kehanetleri

Kahin Nostradamus ya da doğum adıyla Michel de Nostredame, dünyanın sonu için 1999 yılını öngörmüştü, ancak yine de her ihtimale karşı 2024'e dair de bazı kehanetlerde bulundu.

İşte, o kehanetlerden bazıları:

Nostradamus'tan çarpıcı 2024 kehanetleri

ÇİN İLE SAVAŞ

Yüzyıllar kitabında, "Savaş ve deniz muharebesi" başlığıyla kaydedilmiş bir pasaj şöyle der: "Kızıl düşman korkudan solgunlaşacak / Büyük Okyanus'u dehşete düşürecek..."

Nostradamus'tan çarpıcı 2024 kehanetleri

Bazı yorumcular bunu, kaçınılmaz olarak Çin'e ve denizdeki olası bir çatışmaya bir gönderme olarak görürken Sky History, NATO'nun da dahil olabileceğini geniş bir deniz savaşı şeklinde yorumluyor. 

Çin'in, dünyanın en büyük donanmasına sahip olduğu düşünüldüğünde, bu dizeler daha anlamlı hale geliyor.

Nostradamus'tan çarpıcı 2024 kehanetleri

CHARLES'IN TAHTI TEHLİKEDE...

Kral Charles, İngiliz Kraliyeti'nin başına geleli henüz birkaç ay oldu, fakat Nostradamus'a göre tahtı şimdiden risk altında. Zira Kâhin dizelerinde, "tartışmalı bir boşanma yaşayacağını" ve sonunda "Adalar Kralı" olarak tarif ettiği kişinin "zorla kovulacağını" söylüyor. 

Dahası; "Saltanatın, kraliyet alametine sahip olmayan biri tarafından gasp edileceğini" öngörüyor.

Nostradamus'tan çarpıcı 2024 kehanetleri

Çok satan Nostradamus yorumcularından Mario Reading, 2006 yılında yayınlanan bir kitabında, hiçbir kraliyet alametine sahip olmayan Harry'nin, mevcut varis olan kardeşi William'ın yerine tacı alacağını öne sürüyor. 

Bu süreçte Harry'nin, kraliyet rolünden feragat ettiğini; yani bir başka deyişle, artık "hiçbir kraliyet alametine sahip olmadığını" hatırlatalım...

Nostradamus'tan çarpıcı 2024 kehanetleri

İKLİM FELAKETİ

2023'ün bir dizi yıkıcı doğal felakete sahne olduğu düşünüldüğünde, pek çoğumuz dünyanın bir iklim kriziyle karşı karşıya olduğunun acı bir şekilde farkındayız. 

Nostradamus'tan çarpıcı 2024 kehanetleri

Ancak Nostradamus hayranları, 16. yüzyılda yaşamış bu yaşlı kahinin tüm bunları yüzyıllar öncesinden öngördüğünü ve işlerin daha da kötüye gideceği konusunda uyarıda bulunduğunu iddia ediyor.

Nostradamus'tan çarpıcı 2024 kehanetleri

Nostradamus bir dizesinde, "Kuru toprak daha da kuraklaşacak" ve "büyük seller olacak" öngörüsünde bulunuyor. 

Nostradamus'tan çarpıcı 2024 kehanetleri

Ayrıca "zararlı bir dalga yoluyla büyük bir kıtlığın geleceğini" de öngörüyor ki bazıları bunu "Bir tsunaminin tarımı vurarak açlığa yol açacağı" şeklinde yorumluyor. 

Ne yazık ki bu olasılığı da dışlamak oldukça zor...

Nostradamus'tan çarpıcı 2024 kehanetleri

YENİ BİR PAPA

Katolik Kilisesi'nin ruhani önderi Papa Francis 86 yaşında ve son zamanlarda bir dizi sağlık sorunu yaşıyor. Bu nedenle, Katolik Kilisesi'nin yakında yeni bir lider aramaya ihtiyaç duyabileceği düşünülüyor.

Nostradamus'tan çarpıcı 2024 kehanetleri

Nostradamus, "Yaşlı Papa'nın ölümüyle / Genç bir Romalı seçilecek" diyor ve şöyle devam ediyor: "[Genç Papa] Kilise'nin görüşünü zayıflatacak ve uzun süre Papalık yapacak..."

16. yüzyılın ünlü Fransız astrologu Nostradamus'un diğer tahminleri şu şekilde...

Nostradamus'tan çarpıcı 2024 kehanetleri

YENİ BİR DÜNYA GÜCÜNÜN YÜKSELİŞİ

Nostradamus, gelişmekte olan ekonomiler sınıfından bir ülkenin, küresel siyasi dengeleri önemli ölçüde değiştirecek bir şekilde yükselişe geçeceğini öngörüyor.

Nostradamus'tan çarpıcı 2024 kehanetleri

MERKEZİ OLMAYAN DİJİTAL PARA BİRİMİ 

Kahin, finansal paradigmaların değişimini ve yeni bir zenginlik formunun ortaya çıkacağını düşünüyor. Bu tespit, dijital paralara yoruluyor.

Nostradamus'tan çarpıcı 2024 kehanetleri

DÜNYA DIŞI BİR MEDENİYETLE TEMAS

İnsanlığın Dünya'nın yörüngesini izleyen bir dünya dışı medeniyetle temas kuracağını tahmin ediyor.

Nostradamus'tan çarpıcı 2024 kehanetleri

BÜYÜK BİR DEPREM

Lüks ve şatafatla meşhur bir şehrin, eşi görülmemiş bir depremle sarsılacağını öngörüyor.

Nostradamus'tan çarpıcı 2024 kehanetleri

YIKICI BİR KOZMİK FIRTINA

Dünya'yı vuracak güçlü bir kozmik fırtınanın, büyük bozulmalara ve aşırı hava koşullarına neden olacağını öngörüyor. Bu tahmin ise güneş patlamalarına yoruluyor.

Nostradamus'tan çarpıcı 2024 kehanetleri

TELEPATİK BAĞLANTI

Ünlü kahin kitabında, iletişim modellerinin değişeceğini ve telepatik bir tür iletişim biçimine doğru bir geçiş olacağını da iddia ediyor.

Peki, sizin 2024 için öngörüleriniz neler? 

Nostradamus'tan çarpıcı 2024 kehanetleri

Naçizane tavsiyemiz, geriye değil ileriye bakmalı ve kendi geleceğimizi kendimiz çizmeliyiz. Kehanetlerini okumak eğlenceli olsa da kahinlerin öngörülerine bel bağlamamalıyız...

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