Öfkeli kalabalık, antik Maya piramidine tırmanan kadının 'kurban edilmesini' istedi

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2022 Cumartesi, 17:28
<p><strong>Meksika</strong>'yı ziyaret eden bir turist, tarihi <strong>Castillo de Kukulcán</strong> Maya tapınağına tırmanırken görüntülendi. TikTok'ta paylaşılan videoda, piramidin etrafındaki insanların kadını aşağı inerken yuhaladıkları ve antik yapıdan uzaklaşırken linç etmeye çalıştıkları görüntülendi.</p>

Meksika'yı ziyaret eden bir turist, tarihi Castillo de Kukulcán Maya tapınağına tırmanırken görüntülendi. TikTok'ta paylaşılan videoda, piramidin etrafındaki insanların kadını aşağı inerken yuhaladıkları ve antik yapıdan uzaklaşırken linç etmeye çalıştıkları görüntülendi.

<p>Öfkeli kalabalık tarafından yuhalanmasına rağmen piramidin üzerinde uzun süre kalan kadın, zarar görmesi endişesiyle tırmanılması yasaklanmış antik tapınağın üzerinde, yetkililer tarafından indirilene kadar <strong>poz vermeye ve dans etmeye devam etti</strong>.</p>

Öfkeli kalabalık tarafından yuhalanmasına rağmen piramidin üzerinde uzun süre kalan kadın, zarar görmesi endişesiyle tırmanılması yasaklanmış antik tapınağın üzerinde, yetkililer tarafından indirilene kadar poz vermeye ve dans etmeye devam etti.

<p>Piramitten indiği zaman kendisini öfkeli kalabalığın içinde bulan kadın, <strong><em>"hapise atın"</em></strong> ve <strong><em>"kurban edin"</em></strong> sloganları eşliğinde linç edildi.</p>

Piramitten indiği zaman kendisini öfkeli kalabalığın içinde bulan kadın, "hapise atın" ve "kurban edin" sloganları eşliğinde linç edildi.

<p>Sosyal medyada büyük ilgi toplayan videoda, öfkeli kalabalıktan uzaklaşmaya çalışan kadının kafasına tokat atıldığı, üzerine birçok kişi tarafından <strong>su döküldüğü, saçının çekildiği ve su şişeleri atıldığı</strong> görünüyor.</p>

Sosyal medyada büyük ilgi toplayan videoda, öfkeli kalabalıktan uzaklaşmaya çalışan kadının kafasına tokat atıldığı, üzerine birçok kişi tarafından su döküldüğü, saçının çekildiği ve su şişeleri atıldığı görünüyor.

<p>Castillo de Kukulcán'a tırmanmak, 2008 yılında <strong>Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü</strong> tarafından yasaklanmıştır. Piramide tırmanmanın cezası, tırmanış sırasında verilen hasara göre, <strong>2 bin 558 ila 5 bin 115 ABD Doları (47 bin 558 ila 95 bin 98 TL)</strong> arasında değişiyor.</p>

Castillo de Kukulcán'a tırmanmak, 2008 yılında Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü tarafından yasaklanmıştır. Piramide tırmanmanın cezası, tırmanış sırasında verilen hasara göre, 2 bin 558 ila 5 bin 115 ABD Doları (47 bin 558 ila 95 bin 98 TL) arasında değişiyor.

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