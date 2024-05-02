Dev çöle, dev proje: 36 milyar dolarlık ‘Yeşil Duvar’ inşa ediliyor!
2007 yılında duyurulan ve 2023 yılına dek yüzde 18’lik bir ilerleme kat eden 'Büyük Yeşil Duvar', Senegal’den Cibuti’ye uzanan ağaçlar, bostanlar ve bahçelerden oluşan bir duvar örmeyi hedefliyor. Bu dev proje, Sahra Çölü'nün genişlemesini durdurmayı amaçlıyor.
Geçtiğimiz yüzyılda, Büyük Sahra Çölü’nün yüzölçümü, küresel iklim değişikliği sebebiyle yüzde 10 genişledi ve kıtanın Sahil olarak adlandırılan bölgesinde biyolojik hayat tükenme noktasına geldi.
Ormansızlaşma, tarımsal genişleme ve kuraklık, Afrika kıtasının Sahra altı bölgesinde çölleşmeye yol açtı. Bir zamanlar verimli olan topraklar, daha kuru ve daha az üretken hale geldi.
Verimsizleşen topraklarını yeniden kazanmak isteyen 21 Afrika ülkesi, 2007 yılında Afrika Birliği’nin başlattığı Büyük Yeşil Duvar projesinde birleşti.
Başlangıçta proje, Burkina Faso, Çad, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Mali, Moritanya, Nijer, Nijerya, Senegal ve Sudan olmak üzere 11 Afrika ülkesini kapsıyordu. Geçen yıllar içinde 10 ülke daha projeye dahil oldu.
Büyük Yeşil Duvar projesi, en az 36 milyar dolar (1 trilyon 165 milyar TL) olarak hesaplanan maliyetiyle, 247 milyon dönümlük bir araziyi yeşillendirerek, 2030 yılına kadar 250 milyon ton karbonu, oluşturulan orman alanında muhafaza etmeyi amaçlıyor ve projenin, toplamda 10 milyondan fazla kişiye istihdam yaratacağı düşünülüyor.
Bölgeye dikilen ağaçlar, toprak erozyonunu yavaşlatmaya, karbondioksiti emmeye ve hayvanlara yiyecek ve barınak sağlayarak biyolojik çeşitliliği arttırmaya yarıyor, bu sayede Büyük Sahra Çölü’nün genişlemesi engelleniyor.
Birleşmiş Milletler’in de destek verdiği proje dahilinde geçtiğimiz yıllar içerisinde,
•Senegal’de, 12 milyon kuraklığa dayanıklı ağaç, çöl bölgesi sınırına dikildi.
•Etiyopya’da, 15 milyon hektarlık bir arazi yeniden verimli hale getirildi.
•Burkina Faso’da, 3 milyon hektarlık bir arazi yerel tarım yöntemleriyle rehabilite edildi.
•Nijerya’da, 5 milyon hektarlık bir arazi yeniden verimli hale getirildi.
•Nijer’de, 5 milyon hektarlık bir arazide yıllık 500 bin tonluk tahıl üretimi hedefi gerçekleştirildi.
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