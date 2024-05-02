Dev çöle, dev proje: 36 milyar dolarlık ‘Yeşil Duvar’ inşa ediliyor!

Büyük Yeşil Duvar projesi, en az 36 milyar dolar (1 trilyon 165 milyar TL) olarak hesaplanan maliyetiyle, 247 milyon dönümlük bir araziyi yeşillendirerek, 2030 yılına kadar 250 milyon ton karbonu, oluşturulan orman alanında muhafaza etmeyi amaçlıyor ve projenin, toplamda 10 milyondan fazla kişiye istihdam yaratacağı düşünülüyor.