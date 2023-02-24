Savaşın yıl dönümünde dünyanın çeşitli kentlerinde barış çağrıları yapıldı
Rusya’nın bir yıl önce başlattığı Ukrayna işgali, dünyanın çeşitli yerlerinde protesto edildi ve savaş süresince hayatını kaybedenler anıldı.
Çeşitli başkentlerde bir araya gelen insanlar barış çağrısında bulundu.
Berlin'in tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplanan insanlar, mumlarla barış işareti çizerek savaşa tepki gösterdi.
Paris'in simge yapılarından Eyfel Kulesi, Ukrayna bayrağı renklerine büründü.
Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu binasına Ukrayna bayrağı yansıtılırken, sivil toplum kuruluşu Avaaz ise bina yakınlarındaki bir meydana oyuncak ayılar bırakarak savaşta kaçırılan çocuklara dikkat çekti.
İsviçreli ışık sanatçısı Gerry Hofstetter, savaşın birinci yıl dönümü anısına Kiev'deki postane binasında performans sergiledi.
Londra'da bir araya gelen savaş karşıtları ise Trafalgar Meydanı'nda toplandı.
Ukrayna'nın Lviv kentindeki mezarda bir araya gelen halk, savaşta hayatını kaybeden Ukraynalı askerleri andı.
New York'taki Birleşmiş Milletler binası önünde gelen savaş karşıtları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e barış çağrısı yaptı.
Sofya'daki Rusya karşıtları, Bulgar başkentindeki Kızıl Ordu Anıtı'na zarar verdi.
Polonya'nın Krakow kentinde de savaş karşıtı protesto düzenlendi.
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