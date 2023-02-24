Savaşın yıl dönümünde dünyanın çeşitli kentlerinde barış çağrıları yapıldı

BBC Türkçe
24 Şubat 2023 Cuma, 13:44
<p>Rusya’nın bir yıl önce başlattığı Ukrayna işgali, dünyanın çeşitli yerlerinde protesto edildi ve savaş süresince hayatını kaybedenler anıldı.</p> <p>Çeşitli başkentlerde bir araya gelen insanlar barış çağrısında bulundu.</p>

Rusya’nın bir yıl önce başlattığı Ukrayna işgali, dünyanın çeşitli yerlerinde protesto edildi ve savaş süresince hayatını kaybedenler anıldı.

Çeşitli başkentlerde bir araya gelen insanlar barış çağrısında bulundu.

<p>Berlin'in tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplanan insanlar, mumlarla barış işareti çizerek savaşa tepki gösterdi.</p>

Berlin'in tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplanan insanlar, mumlarla barış işareti çizerek savaşa tepki gösterdi.

<p>Paris'in simge yapılarından Eyfel Kulesi, Ukrayna bayrağı renklerine büründü.</p>

Paris'in simge yapılarından Eyfel Kulesi, Ukrayna bayrağı renklerine büründü.

<p>Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu binasına Ukrayna bayrağı yansıtılırken, sivil toplum kuruluşu Avaaz ise bina yakınlarındaki bir meydana oyuncak ayılar bırakarak savaşta kaçırılan çocuklara dikkat çekti.</p>

Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu binasına Ukrayna bayrağı yansıtılırken, sivil toplum kuruluşu Avaaz ise bina yakınlarındaki bir meydana oyuncak ayılar bırakarak savaşta kaçırılan çocuklara dikkat çekti.

<p>İsviçreli ışık sanatçısı Gerry Hofstetter, savaşın birinci yıl dönümü anısına Kiev'deki postane binasında performans sergiledi.</p>

İsviçreli ışık sanatçısı Gerry Hofstetter, savaşın birinci yıl dönümü anısına Kiev'deki postane binasında performans sergiledi.

<p>Londra'da bir araya gelen savaş karşıtları ise Trafalgar Meydanı'nda toplandı.</p>

Londra'da bir araya gelen savaş karşıtları ise Trafalgar Meydanı'nda toplandı.

<p>Ukrayna'nın Lviv kentindeki mezarda bir araya gelen halk, savaşta hayatını kaybeden Ukraynalı askerleri andı.</p>

Ukrayna'nın Lviv kentindeki mezarda bir araya gelen halk, savaşta hayatını kaybeden Ukraynalı askerleri andı.

<p>New York'taki Birleşmiş Milletler binası önünde gelen savaş karşıtları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e barış çağrısı yaptı.</p>

New York'taki Birleşmiş Milletler binası önünde gelen savaş karşıtları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e barış çağrısı yaptı.

<p>Sofya'daki Rusya karşıtları, Bulgar başkentindeki Kızıl Ordu Anıtı'na zarar verdi.</p>

Sofya'daki Rusya karşıtları, Bulgar başkentindeki Kızıl Ordu Anıtı'na zarar verdi.

<p>Polonya'nın Krakow kentinde de savaş karşıtı protesto düzenlendi.</p>

Polonya'nın Krakow kentinde de savaş karşıtı protesto düzenlendi.

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