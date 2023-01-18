Son Dakika... Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy'nin öldüğü helikopter kazasından görüntüler....

Ayrıca Ukrayna Başkanlık Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşenko, "Bir uçak az önce bir sosyal altyapı tesisine düştü. Kurbanlar ve koşullar hakkında bilgi ediniyoruz. Devlet Acil Durumlar Servisi ve tüm servisler halihazırda olay yerindedir" diye belirtti.