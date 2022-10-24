Kopya çekmeyi engelleyen şapkalar gündem oldu
Filipinler'de, üniversite sınavları sırasında "kopya önleyici şapkalar" giyen öğrencilerin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Filipinler'in Legazpi Kenti'deki üniversitede, öğrencilerden, başkalarının kağıtlarına bakmamaları istendi.
BBC'de yer alan haberde, öğrenciler okulun talebine, kendileri yaptıkları şapka ve engelleyiciler ile cevap verdi.
Bicol Üniversitesi Profesörü Mary Joy Mandane-Ortiz, öğrencilerin vize sınavlarında kullanılan yöntem için "gerçekten etkili" dedi.
Profesör Mandane-Ortiz, bu yöntemi birkaç yıl önce Tayland'da gördüğü bir teknikten esinlendiğini söyledi.
Profesör, "doğruluk ve dürüstlüğü" sağlamak için "eğlenceli bir yol" aradığını ve öğrencilerin şapka, kask veya Cadılar Bayramı maskeleri taktılarını belirtti.
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