Kopya çekmeyi engelleyen şapkalar gündem oldu

cumhuriyet.com.tr
24 Ekim 2022 Pazartesi, 11:49
<p>Filipinler'de, üniversite sınavları sırasında <em><strong>"kopya önleyici şapkalar"</strong></em> giyen öğrencilerin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.</p>

Filipinler'de, üniversite sınavları sırasında "kopya önleyici şapkalar" giyen öğrencilerin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

<p>Filipinler'in Legazpi Kenti'deki üniversitede, öğrencilerden, başkalarının kağıtlarına bakmamaları istendi.</p>

Filipinler'in Legazpi Kenti'deki üniversitede, öğrencilerden, başkalarının kağıtlarına bakmamaları istendi.

<p>BBC'de yer alan haberde, öğrenciler okulun talebine, kendileri yaptıkları şapka ve engelleyiciler ile cevap verdi. </p>

BBC'de yer alan haberde, öğrenciler okulun talebine, kendileri yaptıkları şapka ve engelleyiciler ile cevap verdi. 

<p>Bicol Üniversitesi Profesörü Mary Joy Mandane-Ortiz, öğrencilerin vize sınavlarında kullanılan yöntem için <strong>"gerçekten etkili"</strong> dedi.</p>

Bicol Üniversitesi Profesörü Mary Joy Mandane-Ortiz, öğrencilerin vize sınavlarında kullanılan yöntem için "gerçekten etkili" dedi.

<p>Profesör Mandane-Ortiz, bu yöntemi birkaç yıl önce Tayland'da gördüğü bir teknikten esinlendiğini söyledi. </p>

Profesör Mandane-Ortiz, bu yöntemi birkaç yıl önce Tayland'da gördüğü bir teknikten esinlendiğini söyledi. 

<p>Profesör, "doğruluk ve dürüstlüğü" sağlamak için "eğlenceli bir yol" aradığını ve öğrencilerin şapka, kask veya Cadılar Bayramı maskeleri taktılarını belirtti.</p>

Profesör, "doğruluk ve dürüstlüğü" sağlamak için "eğlenceli bir yol" aradığını ve öğrencilerin şapka, kask veya Cadılar Bayramı maskeleri taktılarını belirtti.

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