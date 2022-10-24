Filipinler'de yolcu uçağı pistten çıktı havalimanı kapandı
Yağmurlu havada inmeye çalışan uçağın pistten çıktığı kazada yaralanan olmadı.
Filipinler'de havalimanına inmeye çalıştığı sırada pistten çıkan uçak, ulaşımda aksamaya yol açtı.
Mactan Cebu Havalimanı'nda (CEB) dün gece saatlerinde Kore Havayolları’na ait uçak pistten çıktı.
Kazada yağmurlu havada piste inmeye çalışan, 162 yolcu ile 11 kabin görevlisinin bulunduğu uçağın burun kısmı hasar aldı.
Yolcuların acil çıkışları kullanarak uçaktan ayrıldığı ve kazada kimsenin yaralanmadığı bilgisi paylaşıldı.
Ülkenin en yoğun havalimanlarından Mactan Cebu’da kaza nedeniyle onlarca uçuş iptal edildi.
Kore Havayolları yöneticileri, uçaklarının havalimanı ulaşımında yarattığı aksamadan dolayı özür diledi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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