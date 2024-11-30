Suriye'de neler oluyor? Cihatçı gruplar Halep Kalesi'ne ulaştı

SİVİLLER HEDEFTE

Cuma günü, Halep Üniversitesi öğrenci yurdu binasına top mermisi isabet etti. Devlet haber ajansı SANA’ya göre saldırıda, aralarında iki öğrencinin de bulunduğu dört kişi hayatını kaybetti. Terörist grupların sözcüsü Hassan Abdulghani ise bu suçlamaları "temelsiz yalanlar" olarak nitelendirdi.

Bir üniversite çalışanı, ikinci katta bir yurt odasına top mermisi isabet ettiğini doğruladı. Sosyal medyada dolaşan bir videoda, yaralı bir öğrenciyi taşıyan gençlerin yurt binasından koşarak çıktığı görüldü.

Öte yandan Halep ve İdlib kırsalındaki hava saldırıları ve topçu ateşi nedeniyle en az 15 sivilin hayatını kaybettiği, ölenler arasında altı çocuk ve iki kadın bulunduğu bildirildi.