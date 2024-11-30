Suriye'de neler oluyor? Cihatçı gruplar Halep Kalesi'ne ulaştı
Suriye’de, başta Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) olmak üzere cihatçı gruplar, 27 Ekim'de Halep'e yönelik başlattıkları sürpriz saldırının üçüncü gününde kent merkezine girmeyi başardı. Bu, 2016 yılında Suriye ordusunun şehri geri almasından bu yana Halep’e yapılan en büyük saldırı olarak kayıtlara geçti.
Cihatçı grupların, Halep’in batısındaki yerleşimlerden geçerek doğuya doğru ilerlediği ve kentin sembolü olan Halep kalesine ulaştıkları bildirildi. Sosyal medyada dolaşan görüntülerde, terörist grupların Suriye bayraklarını indirerek yerine kendi sembollerini içeren flamaları göndere çektikleri görüldü.
Basından derlenen bilgilere göre, Çarşamba günü başlayan bu saldırı Suriye hükümeti ve cihatçı gruplar arasında son 7 yıldır gerçekleşen en büyük çatışma olarak kayıtlara geçti.
Reuters'a konuşan iki askeri kaynak, Rusya'nın, isyancıları engellemek için Şam'a ek askeri yardım sözü verdiğini, yeni teçhizatın önümüzdeki 72 saat içinde gelmeye başlayacağını söyledi. Üç ordu kaynağı ise Suriye ordusuna, teröristlerin sızdığı bölgelerden "güvenli geri çekilme" emri verildiğini söyledi.
Yerel kaynaklar, Suriye ordusunun, Halep’in batısındaki birkaç mahalleden geri çekildiğini öne sürdü.
ASKERİ MERKEZ ELE GEÇİRİLDİ
Cihatçı gruplara ait sözde Askeri Operasyonlar Komutanlığı, Suriye hükümetine ait askeri bilimsel araştırma merkezini ele geçirdiğini öne sürdü. Gruplar, yoğun çatışmaların ardından 'rejim güçleri' ve İran destekli milisleri püskürttüklerini bildirdi. Ardından paylaşılan bir videoda, Suriye ordusuna ait tankların Halep’ten çekildiği görüldü.
Öte yandan, Halep’teki durum gün boyunca değişkenliğini korudu. Saadallah el-Cabiri Meydanı’nda çekilen iki video, kamuflaj giyen savaşçıların, örgütlerine ait flamaları dalgalandırırken "Allahu Ekber" sloganları attığını gösterdi. Terörist grupların ayrıca, tarihi Halep kalesinin yakınlarına kadar ulaştığı görüldü.
Suriye hükümetine yakın sosyal medya hesapları ise muhaliflerin ilerlemesini küçümseyen içerikler paylaştı. Halep’in kuzeybatısındaki meydanların boş olduğunu gösteren videolarda, isyancıların o bölgelerde bulunmadığı iddia edildi.
SİVİLLER HEDEFTE
Cuma günü, Halep Üniversitesi öğrenci yurdu binasına top mermisi isabet etti. Devlet haber ajansı SANA’ya göre saldırıda, aralarında iki öğrencinin de bulunduğu dört kişi hayatını kaybetti. Terörist grupların sözcüsü Hassan Abdulghani ise bu suçlamaları "temelsiz yalanlar" olarak nitelendirdi.
Bir üniversite çalışanı, ikinci katta bir yurt odasına top mermisi isabet ettiğini doğruladı. Sosyal medyada dolaşan bir videoda, yaralı bir öğrenciyi taşıyan gençlerin yurt binasından koşarak çıktığı görüldü.
Öte yandan Halep ve İdlib kırsalındaki hava saldırıları ve topçu ateşi nedeniyle en az 15 sivilin hayatını kaybettiği, ölenler arasında altı çocuk ve iki kadın bulunduğu bildirildi.
ULUSLARARASI TEPKİLER
İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Suriye Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede ABD ve İsrail’i, "isyancıları yeniden harekete geçirmekle" suçladı. İran’ın, Suriye hükümetine desteğini sürdüreceğini ifade etti. Aynı gün, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da Suriye yönetimini “bölgede düzeni ve anayasal kontrolü hızla yeniden sağlamaya” çağırdı.
Rusya, Halep ve İdlib’deki muhalif güçlere yönelik hava saldırıları başlattı. Rus medyası TASS’a göre, Rusya Hava Kuvvetleri bu operasyonlarda en az 200 Hayat Tahrir el-Şam (HTŞ) militanını öldürdüğünü iddia etti. Rusya, yasa dışı silahlı gruplara ait komuta merkezleri ve mühimmat depolarını hedef aldığını bildirdi.
İran medyası, İran Devrim Muhafızları’ndan General Kioumars Pourhashemi’nin de Halep’te öldüğünü doğruladı.
SON DURUM... TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLER?
Suriye'nin ikinci büyük şehri Halep ve çevresinde terörist gruplarla hükümet güçleri arasındaki çatışmalar özellikle kuzey ve batı bölgelerinde devam ediyor. Teröristlerin bazı stratejik alanları ele geçirmesiyle birlikte, şehirde yoğun çatışmalar yaşanmakta.
İdlib ve Hama illerinde devam eden hava saldırıları ve kara çatışmaları, özellikle sivil yerleşim alanlarını hedef almakta. Bu bölgelerde çok sayıda ölü ve yaralı bildirilmekte.
Rusya ve İran’ın desteklediği Suriye hükümeti, terörist gruplara karşı hava saldırıları ve kara operasyonlarına devam ediyor. Rusya’nın Suriye’deki hava saldırıları, radikal gruplara karşı yoğunlaşmış durumda.
Suriye’nin kuzeyinde meydana gelen çatışmalar, yerinden edilen insan sayısını artırmış durumda. Bu, özellikle Türkiye'ye yönelik büyük bir göç dalgasına yol açabilir. Göçmen hareketliliği, bölgedeki sınır bölgelerinde yoğunlaşmış durumda.
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