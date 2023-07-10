Tayland’da Çinli turistleri taşıyan otobüs devrildi

İHA
10 Temmuz 2023 Pazartesi, 13:17
<p>Tayland’da, 24 Çinli turistin bulunduğu otobüs ülkenin Pattaya kentine seyrettiği sırada devrildi.</p>

Tayland’da, 24 Çinli turistin bulunduğu otobüs ülkenin Pattaya kentine seyrettiği sırada devrildi.

<p>Kazanın şiddetli yağışın ardından yolun kayganlaşması sonucu yaşandığı ifade edilirken, otobüsün devrilmesiyle araçta sıkışan yolcuların kurtarıldığı aktarıldı. </p>

Kazanın şiddetli yağışın ardından yolun kayganlaşması sonucu yaşandığı ifade edilirken, otobüsün devrilmesiyle araçta sıkışan yolcuların kurtarıldığı aktarıldı. 

<p>Çin’in Tayland Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada ise, hastanede müdahale edilen ve tedavisi tamamlanan turistlerin taburcu edildiği, 2 turistin ise tedavisinin hastanede sürdüğü kaydedildi. </p>

Çin’in Tayland Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada ise, hastanede müdahale edilen ve tedavisi tamamlanan turistlerin taburcu edildiği, 2 turistin ise tedavisinin hastanede sürdüğü kaydedildi. 

<p>Ayrıca, durumun büyükelçilik tarafından yakından takip edildiği bildirildi.</p>

Ayrıca, durumun büyükelçilik tarafından yakından takip edildiği bildirildi.

<p>Tayland, turistlerin en fazla ziyaret ettiği ülkelerden biri. Tayland’ı 2023 yılının ilk 6 ayı ziyaret edenlerin sayısı 12.8 milyona ulaştı. Tayland’ı en fazla Malezyalı turistler tercih ederken, ikinci olarak 1.4. milyon ile Çinli turistler tercih ediyor.</p>

Tayland, turistlerin en fazla ziyaret ettiği ülkelerden biri. Tayland’ı 2023 yılının ilk 6 ayı ziyaret edenlerin sayısı 12.8 milyona ulaştı. Tayland’ı en fazla Malezyalı turistler tercih ederken, ikinci olarak 1.4. milyon ile Çinli turistler tercih ediyor.

Tayland Tur otobüsü

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