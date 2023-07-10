Tayland’da Çinli turistleri taşıyan otobüs devrildi

Tayland, turistlerin en fazla ziyaret ettiği ülkelerden biri. Tayland’ı 2023 yılının ilk 6 ayı ziyaret edenlerin sayısı 12.8 milyona ulaştı. Tayland’ı en fazla Malezyalı turistler tercih ederken, ikinci olarak 1.4. milyon ile Çinli turistler tercih ediyor.