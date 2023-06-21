Michael Shannon 'Star Wars' rolünü neden reddettiğini açıkladı

Yayınlanma: 21.06.2023 - 15:58

Güncelleme: 21.06.2023 - 16:07

Amerikalı oyuncu ve müzisyen Michael Shannon geçtiğimiz günlerde vizyona giren ve film eleştirmenlerinden beklediğini alamayan gişede ise düşük bir başlangıç yapan The Flash filminde General Zod karakterine hayat veriyor. Suyun Sesi, Çelik Adam, Suikast Treni gibi filmlerden tanıdığımız Michael Shannon 2016'da Star Wars serisindeki bir rolü reddettiğini söyledi.

“O dev filmler hakkında her zaman biraz temkinliyim. Çünkü çok zaman alıyorlar ve üzerinde çalışmayı çok teşvik edici bulmuyorum. Ünlü aktör, bir seride sıkışıp kalmak istemediğini söyledi. “Onları ilginç bulmuyorum ve onları sürdürmek istemiyorum. Bir şey yapıyorsam, bunun bir amacı olmasını isterim - akılsız bir eğlence yapmak istemiyorum. Dünyanın daha fazla akılsız eğlenceye ihtiyacı yok. Biz buna boğulduk.”

Shannon , Star Wars'taki rolü bir franchise olduğu için reddetmesine rağmen, kendisini DC Universe içindeki bir franchise'da buldu. Ancak oyuncu, 2013 yapımı Man of Steel'in bir parçası olmanın farklı olduğunu çünkü filmin "aslında çok alakalı bir hikaye olduğunu" açıklıyor.

"Temel olarak kendi gezegenini yok eden bir medeniyete bakıyor ve çözümün gidip başka bir gezegeni yok etmek olduğunu düşünüyor" diye açıkladı. "Bunu varsayımsal olarak duyduğunuzda, eğer Dünya'yı yok edersek, Mars'ta yaşayabiliriz - bu aynı şey. Zod'a bir kötü adam olarak bakmadım. Onu, işi halkını korumak olan bir adam olarak gördüm.”

Shannon'ın General Zod'u Man of Steel'de yenildi ama çoklu evren sayesinde The Flash'ta yeniden kötü adamı oynayabildi . Oyuncu, "öldüğü için" karakteri bir daha oynayacağını düşünmüyordu. Shannon, Süpermen dünyasının bir parçası olmayı "tek seferlik bir olaydı" ve "rolün bu misillemesini duyunca oldukça şok olduğu" için kabul ettiğinden bahsetti.

"Ama The Flash'ın anlattığı hikayeyi beğendim ve uzun süredir orada değildim - sadece birkaç haftadır oradaydım - bu yüzden bunu yapmak beni kırmadı" diye ekledi.