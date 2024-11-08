Trump'ın açıklayacağına söz verdiği 'gizli dosyalar' neler?

“Mükemmel jet pilotlarıyla görüştüm, harika pilotlar. Ve dediler ki, 'Efendim, biz çok garip şeyler gördük. Yuvarlak bir top gibi ama bir kuyruklu yıldız ya da meteor değildi. Bir F222'den dört kat daha hızlı gidiyordu', ki bu çok hızlı bir uçaktır, bilirsiniz. Ve yuvarlaktı, dediler...”