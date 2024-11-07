Trump'ın zaferine '1 milyon dolar' yatırdı, servet kazandı!
Video canlı yayın platformu Kick'te yayınladığı içeriklerle dikkat çeken sosyal medya fenomeni Adin Ross, ABD Başkanlık seçimlerinde, yasal bir bahis sitesi üzerinden Donald Trump'ın zaferine 1 milyon dolar yatırınca adeta bir servet kazandı.
Uluslararası üne sahip Kick yayıncısı Adin Ross, 2024 ABD başkanlık seçimleri öncesi Donald Trump'ın zaferine '1 milyon dolar (yaklaşık 34 milyon TL)' bahis oynayarak hatırı sayılır bir gelir elde ettiğini açıkladı.
78 yaşındaki Trump, 5 Kasım Salı günü sandıkların kapanmasından birkaç saat sonra sonuçların belli olmasıyla birlikte seçimden zaferle çıktı.
Anketörler sonucun bıçak sırtı olduğunu ve Trump ile rakibi Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşit durumda olduğunu söylemelerine rağmen kısa sürede durumun böyle olmadığı anlaşıldı.
O saatlerde, Trump'ın destekçilerinden biri olan yayıncı Adin Ross, sonuç açıklanmadan önce sosyal medyadan, Trump'ın yeniden iktidarı kazanacağına dair '1 milyon dolarlık' bir bahis oynadığını duyurdu.
Ross, bahsi Trump'ın başkanlığı kazanma ihtimalinin 4/6 olduğu 10 Ekim tarihinde oynadığını açıkladı. Ayrıca Trump'ın zaferini kutlamak için fondan 10 kişi arasında paylaştırılmak üzere 100,000 dolar (yaklaşık 3,5 milyon TL) vereceğini açıkladı.
Bu bahisten 660.000 dolar, yani yaklaşık 22,5 milyon TL kâr elde ettiğini açıklayan Ross X'te şunları paylaştı:
“Patrona bir milyon yatırdım. Bunu, Amerika için başaracağını biliyorum. Bu ülke için doğru olan tek başkan adayımız. Bu tweeti beğenen ve bir ödeme yöntemiyle yanıt veren 10 kişiye 10 bin dolar vereceğim...”
Ağustos ayında, Trump'ı Florida'daki Mar-a-Lago tesisinde ziyaret eden Ross, burada kendisine, suikast girişiminden saniyeler sonra çekilmiş ikonik fotoğrafının işlendiği bir Tesla Cybertruck ve Rolex marka bir saat hediye etmişti.
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