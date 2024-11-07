Trump'ın zaferine '1 milyon dolar' yatırdı, servet kazandı!

Bu bahisten 660.000 dolar, yani yaklaşık 22,5 milyon TL kâr elde ettiğini açıklayan Ross X'te şunları paylaştı:

“Patrona bir milyon yatırdım. Bunu, Amerika için başaracağını biliyorum. Bu ülke için doğru olan tek başkan adayımız. Bu tweeti beğenen ve bir ödeme yöntemiyle yanıt veren 10 kişiye 10 bin dolar vereceğim...”