Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Herson'u ziyaret etti
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus birliklerin çekilmesinin ardından tekrar Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen Herson kentini ziyaret etti.
Herson'u ziyaret eden Zelenski, Ukraynalı askerler ve vatandaşlarla görüştü.
Askerlere şehrin geri alınmasındaki hizmetleri dolayısıyla teşekkür eden Zelenski'ye vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Zelenski, burada yaptığı açıklamada, şehrin kurtarılmasından ve insanların tepkisinden mutlu olduğunu söyledi.
Herson'da bulunmanın önemli olduğunu vurgulayan Zelenski, hayatlarını her gün ülkeleri için riske atan askerler ve şehir halkıyla bir arada bulunmak, onların duygularını ve enerjilerini hissetmek için ziyarette bulunduğunu kaydetti.
NE OLMUŞTU?
Rusya Savunma Bakanlığı geçen cuma günü, Rus askerlerinin uzun süre işgal altında tuttukları Ukrayna'nın Herson bölgesinden çekilmeyi tamamladıklarını açıkladı.
Rus haber ajansı TASS'ın aktardığına göre Savunma Bakanlığı cuma sabahı gerçekleştirdiği günlük brifingde, Rusya'nın Herson'daki tüm asker ve ekipmanlarının Dinpro Nehri'nin doğu yakasına taşındığını bildirdi.
Herson, Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana ele geçirdiği tek bölge başkentiydi.
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