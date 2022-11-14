Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Herson'u ziyaret etti

AA
14 Kasım 2022 Pazartesi, 13:27
<p>Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus birliklerin çekilmesinin ardından tekrar Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen Herson kentini ziyaret etti.</p>

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus birliklerin çekilmesinin ardından tekrar Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen Herson kentini ziyaret etti.

<p>Herson'u ziyaret eden Zelenski, Ukraynalı askerler ve vatandaşlarla görüştü.</p>

Herson'u ziyaret eden Zelenski, Ukraynalı askerler ve vatandaşlarla görüştü.

<p>Askerlere şehrin geri alınmasındaki hizmetleri dolayısıyla teşekkür eden Zelenski'ye vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Zelenski, burada yaptığı açıklamada, şehrin kurtarılmasından ve insanların tepkisinden mutlu olduğunu söyledi.</p>

Askerlere şehrin geri alınmasındaki hizmetleri dolayısıyla teşekkür eden Zelenski'ye vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Zelenski, burada yaptığı açıklamada, şehrin kurtarılmasından ve insanların tepkisinden mutlu olduğunu söyledi.

<p>Herson'da bulunmanın önemli olduğunu vurgulayan Zelenski, hayatlarını her gün ülkeleri için riske atan askerler ve şehir halkıyla bir arada bulunmak, onların duygularını ve enerjilerini hissetmek için ziyarette bulunduğunu kaydetti.</p>

Herson'da bulunmanın önemli olduğunu vurgulayan Zelenski, hayatlarını her gün ülkeleri için riske atan askerler ve şehir halkıyla bir arada bulunmak, onların duygularını ve enerjilerini hissetmek için ziyarette bulunduğunu kaydetti.

<h3>NE OLMUŞTU?</h3> <p>Rusya Savunma Bakanlığı geçen cuma günü, Rus askerlerinin uzun süre işgal altında tuttukları Ukrayna'nın Herson bölgesinden çekilmeyi tamamladıklarını açıkladı.</p>

NE OLMUŞTU?

Rusya Savunma Bakanlığı geçen cuma günü, Rus askerlerinin uzun süre işgal altında tuttukları Ukrayna'nın Herson bölgesinden çekilmeyi tamamladıklarını açıkladı.

<p>Rus haber ajansı TASS'ın aktardığına göre Savunma Bakanlığı cuma sabahı gerçekleştirdiği günlük brifingde, Rusya'nın Herson'daki tüm asker ve ekipmanlarının Dinpro Nehri'nin doğu yakasına taşındığını bildirdi.</p>

Rus haber ajansı TASS'ın aktardığına göre Savunma Bakanlığı cuma sabahı gerçekleştirdiği günlük brifingde, Rusya'nın Herson'daki tüm asker ve ekipmanlarının Dinpro Nehri'nin doğu yakasına taşındığını bildirdi.

<p>Herson, Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana ele geçirdiği tek bölge başkentiydi.</p>

Herson, Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana ele geçirdiği tek bölge başkentiydi.

Volodimir Zelenski Zelenski herson ziyaret

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