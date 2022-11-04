Zelenski, Ukrayna'da kritik altyapıların korunmasına ilişkin kararname imzaladı

04 Kasım 2022 Cuma, 21:36

Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Devlet Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, ülke genelindeki kritik altyapıların korunması yönünde devlet politikasının oluşturulması ve uygulanmasına ilişkin kararnameyi imzaladığı belirtildi.

Söz konusu kararnamenin Ukrayna Meclisi tarafından da kabul edildiği aktarılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yoğun saldırıları sürerken ülkedeki enerji ve diğer kritik altyapıların güvenliğinin hükümet için öncelikli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, kararnameye göre ülkedeki tüm kritik altyapıların güvenliğinden Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Devlet Servisi'nin sorumlu olacağı ve gereken tedbirlerin söz konusu kurum tarafından alınacağı kaydedildi.