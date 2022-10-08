Ukrayna'da bazı askerlerin üzerinde görülen 'black sun' sembolü nedir?
Sembol ilk olarak Nazi hükûmeti sırasında, Heinrich Himmler tarafından SS için bir merkez olmayı amaçladığı Wewelsburg'daki bir kalede bir tasarım öğesi olarak ortaya çıktı. Black Sun'ın Hitler'le bağlantısı, Almanya'da Paderborn yakınlarında yer alan Wewelsburg Kalesi'nin mermer yer tasarımından kaynaklanıyor.
Sembolün tasarımı, SS tarafından logolarında kullanılan sembollere benzer şekilde on iki radyal işaretten oluşur. Sembolün bir adı olup olmadığı veya SS arasında belirli bir önemi olup olmadığı bilinmemektedir.
Neo-Nazizm
Black sun sembolü, yaygın olarak neo-Faşizm ve neo-Nazizm ile ilişkilendirilir. Aşırı sağcı neo-Naziler ve beyaz milliyetçiler tarafından kullanılıyor.
Sembol genellikle aşırılık yanlısı bayraklarda, tişörtlerde, posterlerde, web sitelerinde ve bu tür gruplarla ilişkili aşırılık yanlısı yayınlarda görülür.
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