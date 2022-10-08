Ukrayna'da bazı askerlerin üzerinde görülen 'black sun' sembolü nedir?

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2022 Cumartesi, 18:27
<p>Geçen aylarda Ukraynalı askerleri gösteren iki fotoğrafta askerlerin üniformalarında görülen bir sembol dünyada gündem olmuştu.</p> <p>Ara ara farklı şekilde gündeme gelen sembolün anlamı ve neyi temsil ettiği ise merak konusu. İşte, black sun (kara güneş) sembolüne dair bilinmesi gerekenler...</p>

Geçen aylarda Ukraynalı askerleri gösteren iki fotoğrafta askerlerin üniformalarında görülen bir sembol dünyada gündem olmuştu.

Ara ara farklı şekilde gündeme gelen sembolün anlamı ve neyi temsil ettiği ise merak konusu. İşte, black sun (kara güneş) sembolüne dair bilinmesi gerekenler...

<p><strong>Black sun sembolü nedir?</strong></p> <p><strong>Black sun</strong> (Almanca: Schwarze Sonne) bir Nazi sembolü ve bir tür güneş çarkıdır. Neo-Naziler ve bazı altkültürler tarafından, Satanizm gibi, Nazi Almanyası sonrası bağlamında kullanılmıştır.</p>

Black sun sembolü nedir?

Black sun (Almanca: Schwarze Sonne) bir Nazi sembolü ve bir tür güneş çarkıdır. Neo-Naziler ve bazı altkültürler tarafından, Satanizm gibi, Nazi Almanyası sonrası bağlamında kullanılmıştır.

<p>Sembol ilk olarak <strong>Nazi hükûmeti</strong> sırasında, <strong>Heinrich Himmler</strong> tarafından SS için bir merkez olmayı amaçladığı Wewelsburg'daki bir kalede bir tasarım öğesi olarak ortaya çıktı. Black Sun'ın Hitler'le bağlantısı, Almanya'da Paderborn yakınlarında yer alan Wewelsburg Kalesi'nin mermer yer tasarımından kaynaklanıyor. </p> <p>Sembolün tasarımı, SS tarafından logolarında kullanılan sembollere benzer şekilde on iki radyal işaretten oluşur. Sembolün bir adı olup olmadığı veya SS arasında belirli bir önemi olup olmadığı bilinmemektedir. </p>

Sembol ilk olarak Nazi hükûmeti sırasında, Heinrich Himmler tarafından SS için bir merkez olmayı amaçladığı Wewelsburg'daki bir kalede bir tasarım öğesi olarak ortaya çıktı. Black Sun'ın Hitler'le bağlantısı, Almanya'da Paderborn yakınlarında yer alan Wewelsburg Kalesi'nin mermer yer tasarımından kaynaklanıyor. 

Sembolün tasarımı, SS tarafından logolarında kullanılan sembollere benzer şekilde on iki radyal işaretten oluşur. Sembolün bir adı olup olmadığı veya SS arasında belirli bir önemi olup olmadığı bilinmemektedir. 

<p><strong>Neo-Nazizm</strong></p> <p>Black sun sembolü, yaygın olarak neo-Faşizm ve neo-Nazizm ile ilişkilendirilir. Aşırı sağcı neo-Naziler ve beyaz milliyetçiler tarafından kullanılıyor.</p> <p>Sembol genellikle aşırılık yanlısı bayraklarda, tişörtlerde, posterlerde, web sitelerinde ve bu tür gruplarla ilişkili aşırılık yanlısı yayınlarda görülür.</p>

Neo-Nazizm

Black sun sembolü, yaygın olarak neo-Faşizm ve neo-Nazizm ile ilişkilendirilir. Aşırı sağcı neo-Naziler ve beyaz milliyetçiler tarafından kullanılıyor.

Sembol genellikle aşırılık yanlısı bayraklarda, tişörtlerde, posterlerde, web sitelerinde ve bu tür gruplarla ilişkili aşırılık yanlısı yayınlarda görülür.

<p><strong>Satanizm</strong></p> <p>Nazi döneminden Wolfsangel, Sig runu ve Totenkopf gibi diğer sembollerle birlikte Black sun, Satanizm'in bazı taraftarları tarafından kullanılıyor.</p>

Satanizm

Nazi döneminden Wolfsangel, Sig runu ve Totenkopf gibi diğer sembollerle birlikte Black sun, Satanizm'in bazı taraftarları tarafından kullanılıyor.

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