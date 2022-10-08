Birçok ülkede yasaklanan Huggy Wuggy nedir, ne zaman ortaya çıktı? Huggy Wuggy nasıl bir oyun?
Sosyal medya platformlarında Trend olacak kadar gündeme gelen Huggy Wuggy, birçok kişi tarafından merak edilip, araştırılıyor. Peki, birçok ülkede yasaklanan Huggy Wuggy nedir, ne zaman ortaya çıktı? Huggy Wuggy olayı nedir?
Bir dönemin tehlike saçan Momo ve Mavi Balina oyunlarından sonra gündeme Huggy Wuggy oyunu geldi. Sosyal medya kullanıcıları ise Huggy Wuggy'nin ne anlama geldiğini sorgulamaya başaldı. İşte, ayrıntılar...
HUGGY WUGGY NEDİR?
Huggy Wuggy, Mobygames tarafından tasarlanan bir korku video oyunundaki Poppy Playtime’ın 1. Bölümündeki antagonisttir. (Asıl karakterin zıttı) Son zamanların modası olmuş mavi, ince keskin dişli canavar Huggy oyundaki bir korku karakteridir.
HUGGY WUGGY NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?
Huggy Wuggy karakteri, Eylül 2021’de yaratılmıştır. Ekim 2021’de Steam, Mart 2022’de ise Android ve İos için üretilmiştir. Nisan 2022’de ise film uyarlaması için hazırlıklar başlanmıştır.
HUGGY WUGGY NASIL BİR OYUN?
Oyunda, terk edilmiş bir oyuncak fabrikasında hayatta kalmaya çalışılan bu oyunda fabrika içerisinde bekleyen intikamcı oyuncaklar bulunur. Korkutucu oyuncaklardan yakalanmamaya çalışılır. Sevimli görünen mavi peluştan Huggy Wuggy, ilk önce çocuklara dev bir kaide üzerinde duran statik bir karakter olarak görünür. Oyunun ilerleyen aşamalarında Huggy Wuggy kaideden kaybolur ve hızlı bir şekilde katil bir 9 metrelik canavara dönüşür ve oyuncuyu yaratıldığı terk edilmiş oyuncak fabrikasının havalandırma deliklerinden kovalarken keskin diş sıralarını ortaya çıkarır. Konuşmayan Huggy Wuggy, gülerek kişileri korkutur eğer oyuncuyu yakalarsa, oyuncu ölür.
EBEVEYNLER TEYAKKUZDA
5 yaşındaki çocuğunun Huggy Wuggy oynadıktan sonra girdiği korku hali ebevenyleri endişelendirdi. Çocuğun annesi konu hakkında, "“Oğlum geceleri yalnız uyamıyor, sürekli ağlıyor. Oyun videolarından hem korkuyor, hem de izlemeden yapamıyor. Az önce oğlum yatakta tir tir titreyerek ağlıyordu. Bu oyun değil, resmen çocuklarımızın üzerine derin bir proje. Çocuklarımızın elindeki oyunlara girdiği ve izlediği görüntülere lütfen dikkat edelim.” ifadelerini kullandı.
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