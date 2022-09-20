Ukrayna'daki savaşta üç ay sığınakta kalan aile yaşadıklarını anlattı

"OĞLUM ETKİLENMESİN DİYE BAŞINA BATTANİYE SARIYORDUK

Ailenin engelli oğlu Vital de bu korkunç savaşın şahitlerinden.

Anne Alona, oğlunun savaşı hissetmemesi için çaba harcadıklarını kaydederek, "Evimiz de hasar aldı, beton plakları başımıza yıkılacak sandım. Biz öylece oturuyorduk. Tüm bunları görmesin, duymasın diye Victor'un başını battaniyeyle sarıyorduk" diye konuştu.

"Çekik gözlü" diye tarif ettiği Rus güçlerinin, evlerinin kapısına tekme atarak içeri girdiğini ve arama yaptığını dile getiren Alona, şöyle devam etti:

"Ellerinde tüfeklerle girdiler. İzinsiz her şeyi açtılar, buradaki kutuları açtılar, bakıyorlardı, bir şeyler arıyorlardı. Ne aradıklarını da bilemiyorum. Benden para istediler, ben de param olmadığını söyledim. Ona cüzdanı açtım ve içinde sadece 5 Grivna olduğunu gösterdim. Onlara, 'Param olsa buradan çoktan gitmiş olurdum' dedim. Victor'a koridora doğru koştu. Ona 'Ellerini yukarıya kaldır' diye emir verdiler, ben ise oğlumun engelli olduğunu ve ellerini kaldırmayacağını söyledim. Oğlum bir elini kullanamıyor. Biri beni silah tehdidiyle tutuyordu, diğeri de oğlumun ayaklarına doğru ateş açtı. Silaha karşı ne yapabilirdik ki? Öylece karşılarında çaresizce duruyorduk, Çocuk titriyordu."