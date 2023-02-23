Venedik'te kuraklık alarmı
İtalya’da geçen yaz yaşanan tarihi kuraklığın ardından Venedik’in ünlü kanalları kurumaya başladı. Haftalarca süren kuru kış havası, kar yağışının ortalama kar yağışından daha kısa sürmesi ve geçen sene yaşanan kuraklık bu duruma sebep oldu.
Genel olarak sel baskınlarının endişe yarattığı Venedikte, gondolların, deniz taksilerinin ve ambulansların kentin ünlü kanallarından bazılarında gezinmesini imkansız hale getiren alışılmadık derecede düşük gelgitler yaşanmaya başladı.
Kentin "otoyolları" olarak işlev gören kanallarındaki kuruma, su ambulanslarının bazı bölgelere girmesine engel oldu.
Araştırmacılar, Venedik kanallarındaki soruna yağış olmaması, dolunay ve deniz akıntıları gibi çeşitli faktörlerin bir araya gelmesinin de etkili olduğu belirtildi.
Legambiente adlı çevre grubu, özellikle ülkenin kuzeyine dikkat çekerek İtalyan nehirleri ve göllerinin ciddi bir kuraklıktan etkilendiğini açıkladı.
Ulusal Araştırma Konseyi (CNR) iklim uzmanı Massimiliano Pasqui, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "2020-2021 kışından beri artan bir su açığı durumundayız. 50 gün boyunca sürekli yağmura ihtiyacımız var" dedi.
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