İtalyan yetkili, depremin, Marmara Depremi'nden çok daha yıkıcı olduğunu söyledi

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 11:59

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 11:59

İtalya Sivilleri Koruma Birimi Genel Müdürü Luigi Dangelo, İtalyan arama kurtarma ekibinin Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'daki çalışmalarına ilişkin, AA muhabirine konuştu.

Luigi Dangelo, ülkesinin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’ye yönelik yardım çalışmaları için hemen harekete geçtiğini, İtalyan arama kurtarma ekibinin depremin üzerinden 24 saat geçtikten sonra Antakya’ya gelerek çalışmalara katıldığını söyledi.

Ekipte 63 arama kurtarma uzmanı ve 7 eğitimli köpekle bölgede görev yaptıklarını ifade eden Dangelo, çalışmalarına verdiği destekten dolayı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) teşekkür etti.

Dangelo, yaptıkları çalışmalar sonucunda 2 kişiyi enkazdan sağ çıkarmayı başardıklarını aktardı.

Bölge halkının kendilerine gösterdiği yakınlığa işaret eden Dangelo, "Çok naziktiler. Çok fazla dayanışma ve onlar için çalışmalar yapan ekibimizdeki arkadaşlarımıza minnettarlık vardı. Türk halkının minnettarlığını hissettik. Onlara yardım etmemize katkı sundukları için Türkiye'ye teşekkür ederiz" diye konuştu.

"BUNA BENZER AFET GÖRMEDİM"

Luigi Dangelo, deprem nedeniyle bölgede meydana gelen yıkıma ilişkin değerlendirmesinde "Meslek hayatımda buna benzer afet görmedim. (17 Ağustos) 1999'da İzmit depreminde de Türkiye'deydim, fakat bu sefer (Kahramanmaraş merkezli deprem) çok daha yıkıcıydı" ifadelerini kullandı.

Türk halkına çok yakın hissettiğini ifade ederek dayanışma mesajı veren Dangelo, AFAD ve yerel yönetimin bölgede kendilerine verdiği desteğin etkileyici olduğunu söyledi.

İtalyan arama kurtarma ekibinin şefi Luco Rosiello, depremin olduğu gün ekiplerinin harekete geçirildiğini ve 10 gün boyunca Antakya'da arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını belirtti.

Depremin neden olduğu yıkıma ilişkin Rosiello, "Bu çok büyük bir afet, buna benzer bir şeyi daha önce hiç görmemiştim" dedi.

Rosiello, enkazdan 2 kişiyi sağ çıkardıklarını, bunun da arama kurtarma çalışmalarında ekibine moral ve güç verdiğini ifade etti.

"YAŞANAN ACIYI HİSSEDİYORUZ"

Çalışmaları boyunca bölge halkının kendilerine çok nazik davrandığını söyleyen Rosiello, enkaz altında kalanların akrabalarının her zaman yakınlarında bulunduğunu ve arama kurtarma yaparken söz konusu binaya dair sürekli kendilerine bilgi verip yardımcı olduğunu anlattı.

Rosiello, Antakya'da gördüklerinin oldukça üzücü bir durum olduğunu dile getirerek Türk halkına yardım etmekten dolayı mutlu olduklarını, ülkede yaşanan acıyı da hissettiklerini kaydetti.