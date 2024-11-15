Yeni ABD kabinesinin şifreleri... Donald Trump savaşa mı hazırlanıyor?

ADALET BAKANI TAM BİR SUÇ MAKİNESİ

ABD iç siyasetini takip eden uzmanlara göre, Trump açsından hiçbir atama, Adalet Bakanlığı'nın başına geçecek isimden daha kritik değil. Zira ilk döneminde, başsavcılardan çok çeken Trump uzun süredir, bu pozisyon için tabir caizse 'çoban köpeği' gibi kullanabileceği sadık birini arıyordu.

Bu noktada, Floridalı kongre üyesi Matt Gaetz'in adı öne çıktı. Bu satırlar yazılırken Trump, Gaetz’i Adalet Bakanı olarak atadı. Bu karar ABD’de tepkiyle karşılandı. Zira Gaetz'in adının karıştığı skandallar ve savunduğu fikirler yenilir yutulur cinsten değil...