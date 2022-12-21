Gambiya'da darbe girişimi engellendi

Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'da yapılan darbe girişimi engellendi, 4 asker gözaltına alındı.

AA
21 Aralık 2022 Çarşamba, 18:43
Gambiya'da darbe girişimi engellendi
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Gambiya Hükümet Sözcüsü Ebrima Sankareh, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Adama Barrow yönetimini devirmek için yapılan darbe girişiminin engellendiğini belirtti.

Darbe planı yapan 4 askerin de gözaltına alındığını kaydeden Sankareh, ordunun, suç ortağı olduğu iddia edilen 3 kişinin de peşinde olduğunu ifade etti.

Sankareh, durumun kontrol altına alındığını vurgulayarak, halka ve yabancı misyon temsilcilerine sükunet çağrısında bulundu.


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