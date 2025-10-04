Gana'da 'maymun çiçeği' alarmı... Vaka sayısı 583’e yükseldi!

Gana Sağlık Servisi’nden (GHS) yapılan açıklamada, ülkede 18 yeni maymun çiçeği vakası tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, mayıstan bu yana vaka sayısının 583'e yükseldiği, salgın nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
