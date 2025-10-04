Gana'da 'maymun çiçeği' alarmı... Vaka sayısı 583’e yükseldi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.10.2025 12:01:00
DHA
Gana'da maymun çiçeği salgınında doğrulanmış vaka sayısının 583’e yükseldiği bildirildi. Öte yandan salgın nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Gana Sağlık Servisi’nden (GHS) yapılan açıklamada, ülkede 18 yeni maymun çiçeği vakası tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, mayıstan bu yana vaka sayısının 583'e yükseldiği, salgın nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

 

