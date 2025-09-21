Çin'de 3. seviye acil durum ilan edildi! 1714 Chikungunya ateşi vakası...

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Ciangmın şehrinde, sivrisineklerden bulaşan virüsün yol açtığı 1714 Chikungunya ateşi vakası belirlendiği bildirildi.

Ciangmın kenti sağlık otoriteleri, salgın nedeniyle 3. seviye "halk sağlığı acil durumu" ilan etti.

CAN KAYBI GÖRÜLMEDİ

Ciangmın'da 19 Eylül'e dek 1714 vaka tespit edilirken, vakaların tamamının hafif düzeyde olduğu, ağır hasta ve can kaybının görülmediği kaydedildi.

DSÖ TANIMLADI

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, sivrisineklerden bulaşan aynı adlı virüsün yol açtığı Chikungunya ateşi, Kuzey ve Güney Amerika, Asya, Afrika ve daha dar ölçekte Avrupa'da salgınlara yol açabilen bulaşıcı bir hastalık olarak biliniyor.

CHİKUNGUNYA ATEŞİ BELİRTİLERİ

Ateş ve eklem ağrılarıyla kendini gösteren hastalık, eklemlerde ödem, kas ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı, yorgunluk ve ciltte döküntülere yol açabiliyor.

Çin'de en son ağustosta Guangdong eyaletinin Foşan kentinde Chikungunya ateşi salgını meydana gelmiş, vaka sayısı günde 600'e kadar çıkmıştı.