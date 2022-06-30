Gana'da hükümet karşıtı protesto: Akaryakıt fiyatlarını hemen düşürün
Gana'da ekonomik sıkıntılar nedeniyle dün başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.
Gana'da giderek kötüleşen ekonomik sıkıntılar nedeniyle yüzlerce kişi, dün ve bugün başkent Akra'da, hükümet karşıtı protesto gösterileri düzenledi.
Protestonun ikinci gününde "Rusya-Ukrayna savaşının zamlarla alakası yok, akaryakıt fiyatlarını hemen düşürün", "Ülke kötü durumda", "Polis şiddetini hemen durdurun" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, hükümet aleyhine sloganlar attı.
Polis yetkililerince yapılan yazılı açıklamada, protestoda çıkan şiddet olayları nedeniyle 12 polisin yaralandığı belirtildi.
Enformasyon Bakanı Kojo Oppong Nkrumah, ülkede istikrarsızlık yaratmaya yönelik bariz bir girişimin olduğunu söyledi.
Ülkede ekonomik sıkıntılara karşı dün başlayan protestoda, 29 kişi gözaltına alınmış, emniyet güçleri, taş atan protestoculara göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etmişti.
Video Haberler
- Uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi!
- Borca rağmen özel jetiyle geziyormuş
- Mansur Yavaş ve Tan Taşçı Ankara havası oynadı
- Kadın cinayetini önlemek istedi, öldürüldü!
- Feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
- İmamoğlu'ndan 'Türk Ocakları' göndermesi
- İstanbul'da hareketli dakikalar
- Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi
- Osmaniye'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
- Hareketli dakikalar: Milyonluk yatta can pazarı
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşı belli oldu
- Lille yeni teknik direktörü Paulo Fonseca oldu!
- Şirketlere kayyum atandı, binlerce hesaba el konuldu
- Erdoğdu ve Torun, CHP'den istifa etti
- Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de!
- Cumhur'a kötü haber, yüzde 7 kurtarmadı
- 'Çok kısa ve yırtmaçlı etek giyilmesin'
- MHP'li isimden sert sözlerle istifa
- Arda Turan'dan şaşırtan AKP yanıtı
- İki konuda uzlaşı sağlandı