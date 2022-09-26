Gana'da kaçak madenci operasyonu: 24 yabancı yakalandı
Gana'nın Ashanti bölgesinde kaçak altın madencilerine yönelik operasyonda 24 yabancı uyruklunun gözaltına alındığı bildirildi.
Gana'da Ashanti Bölge Polisinden yapılan açıklamada, ülkede devam eden "Anti-Galamsey Operasyonu" kapsamında, Akokoamong kentinde yasa dışı altın madenciliği yapanlara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda Nijerya, Fildişi Sahili, Burkina Faso ve Mali vatandaşı 24 kişinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, kaçak maden ocağında kullanılan makine, alet ve silahlara el konulduğu bilgisi paylaşıldı.
Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, yasa dışı madencilikle mücadele kapsamında Western bölgesine 200 asker göndermişti.
Tarihte "Altın Körfezi" olarak adlandırılan Gana, Afrika'nın en büyük altın üreticisi ülkeleri arasında bulunuyor.
Ülkede devam eden yasa dışı madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de madenlerde meydana gelen göçükler ölüme neden oluyor.
Gana'da yasa dışı maden ocaklarının önlenmesi amacıyla 4 yıl önce Ulusal Yasa Dışı Madencilik Görev Gücü kurulmuştu.
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