Gana'da ortaya çıktı, iki can aldı:
Ebola virüsüne benzeyen, şu an aşısı bulunmayan ve yüzde 88 ölüm oranına sahip olan 'Marbug virüsü' Gana'da iki kişinin ölümüne sebep oldu.
Ebola ile aynı aileden gelen Marburg virüsünün Batı Afrika'daki Gana'da, laboratuvar sonucu pozitif çıkan iki vakanın ölümüne sebep olduğu bildirildi.
IFLScience'ta yer alan bir habere göre Marburg, şu anda aşısı bulunmayan bir hastalık ve genellikle, semptomların ortaya çıkışından 8-9 gün sonra, kan kaybı ve şok nedeniyle ölümlere sebep olabiliyor. Bilim insanları bu virüsün, Mısır meyve yarasalarından kaynaklandığını düşünüyor.
ANİ VE KORKUNÇ SEMPTOMLAR
Habere göre, virüsün semptomları kendisini aniden belli ediyor ve vakalar yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, aşırı yorgunluk ve kas ağrılarına maruz kalıyor.
İlerleyen günlerde şiddetli ishal, karın ağrısı, mide krampları, mide bulantısı ve kusma ile mücadele eden hastalar, bu aşamada derin, boş yüz ifadeleri ve aşırı uyuşuk tavırları ile "hayaletimsi" bir görünüm sergiliyorlar.
Vakalar son günlerinde, kusmuklarında bulunan kanın yanı sıra; yüz, burun, diş eti ve vajina bölgelerinde oluşan kanamalar sebebiyle aşırı kan kaybedip şoka giriyorlar.
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