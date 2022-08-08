Garibaşvili: Eski yönetim stratejik tesisleri Güney Osetya'ya devretti
Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin ülkedeki stratejik tesisleri Rus yanlısı ve ayrılıkçı Güney Osetya'ya devrettiğini öne sürdü.
Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İrakli Garibaşvili, Ağustos 2008'de Güney Osetya ile yaşanan askeri çatışmanın ardından dönemin Cumhurbaşkanı Mikhail Saakaşvili'nin ülkenin stratejik tesislerini Güney Osetya'ya devrettiğini, Rusya ile vizeyi kaldırdığını ve Rusya'ya karşı herhangi bir yaptırım uygulamadığını söyledi.
Garibaşvili, Mihail Saakaşvili'ye seslenerek, şunları söyledi:
"Saakaşvili ve ekibi vatanseverliği tasvir ettiklerinde, onlara şunu hatırlatmak istiyorum: Ağustos 2008 savaşından birkaç ay sonra, Saakaşvili stratejik tesisleri Rus devlet kuruluşlarına devretmeye başladı ve Rus vatandaşlarına yönelik vize rejimini tek taraflı olarak kaldırdı. Ayrıca, savaştan sonra, Rusya'ya karşı yaptırımlar bile organize etmek için herhangi bir eylemde bulunmadı."
Garibaşvili, 2008'deki Gürcistan ile Güney Osetya arasında gerçekleşen çatışmaların nedeninin, Saakaşvili ve ekibinin "kışkırtıcı, kötü düşünülmüş ve pervasız eylemlerinden" dolayı yaşandığını söyledi.
Garibaşvili ayrıca, "Saakaşvili ve ekibinin ihaneti, kışkırtıcı ve pervasız adımları, bu trajik savaştan kaçınamamalarına neden oldu" dedi.
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