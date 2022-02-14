Gazeteci Gulsum Khalilova Kiev'den bildirdi: Savaşta zenginler kaçar, fakirler ölür
Kırımlı Gazeteci Gulsum Khalilova'nın sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Rusya Ukrayna arasındaki krizin sokağa yansımalarını paylaştı.
Gazeteci Gulsum Khalilova, Kiev merkezinde çektiği videoda "Zenginler ülkeden kaçıyorlar ama biz gençler, gazeteciler, işçiler buradayız. Yıllardır bu topraklardan milyarlar kazananlar en ufak zorlukta kaçıp gidiyorlar. Aslında bu dünyanın her yerinde böyle. Savaşta zenginler kaçar, fakirler ölür. Barıştaysa vatan onlarındır" diye konuştu.
Gazeteci Gulsum Khalilova, Twitter hesabından "Savaşın gölgesinden herkese merhabalar..." başlığıyla bir video paylaştı.
"SAVAŞTA ZENGİNLER KAÇAR, FAKİRLER ÖLÜR"
Videoda Rusya-Ukrayna arasındaki krize ilişkin açıklama yapan Khalilova, zenginlerin ülkeyi terk ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Rusya'nın Ukrayna sınırlarına yığdığı 100 binden fazla asker ve dünyanın konuştuğu olası Ukrayna'da savaş haberlerinin gölgesinde şuan Kiev'in merkezi böyle. Her şeye rağmen hayat devam ediyor ve insanlar ayakta kalmaya çalışıyor. Öte yandan Ukrayna'daki bazı oligarklar ve zenginler ülkeyi terk ediyorlar.
Savaşın gölgesinden herkese merhabalar... pic.twitter.com/vSzeIB1S3P— Gulsum Khalilova (@KhalilovaGulsum) February 13, 2022
Kaçıyorlar ama gençler, gazeteciler, işçiler yani bizler buradayız ve burada kalmaya devam edeceğiz. Yıllardır bu ülkeden, bu topraklardan milyarlar kazananlar en ufak zorlukta kaçıp gidiyorlar. Aslında bu dünyanın her yerinde böyle. Savaşta zenginler kaçar, fakirler ölür. Barıştaysa vatan onlarındır. Kiev'den herkese sevgiler"
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
En Çok Okunan Haberler
- Hindistan, Çin'e ait 54 mobil uygulamayı yasakladı
- India bans 54 Chinese mobile apps
- Rusya'dan ABD'ye sert tepki
- Uzmanlardan 'porno bağımlılığı' için tedavi önerileri
- Güldür Güldür'den Mustafa Sarıgül skeci
- Eski savcı soyadını değiştirdi
- Elazığ'da çiçekçiden 'Askıda Çiçek' kampanyası
- Rus patencinin doping olayı olimpiyatlara damga vurmuştu
- Piyasalarda 'savaş' tedirginliği
- Borsa çakıldı!