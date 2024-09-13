Gazeteciler arananlar listesine alındı... Tırmanan gerilim sonrası büyükelçi bakanlığa çağrıldı!

Yayınlanma: 13.09.2024 - 07:54

Güncelleme: 13.09.2024 - 07:54

Tajani, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Rusya Federasyonu'nun İtalya'daki büyükelçisini, Rusya İçişleri Bakanlığı'nın kamuoyuna duyurduğu Battistini'yi arananlar listesine dahil etme yönündeki tuhaf kararına olan şaşkınlığımızın iletilmesi için bakanlığa çağırdım" ifadelerini kullandı.

İtalyan ANSA ajansının haberinde de ağustos ayında Ukraynalı askerlerle Rusya'nın Kursk bölgesine giden RAI kanalı muhabiri Stefania Battistini'nin yanı sıra kameraman Simone Traini'nin de arananlar listesinde olduğu bildirildi.

RAI'den yapılan açıklamada da Rusya İçişleri Bakanlığının muhabirlerini "arananlar listesi"ne eklemesinin, bilgi edinme özgürlüğünün ihlali anlamına geldiği ifade edilerek, Battistini ve Traini'nin korunacağı belirtildi.

İtalya'daki basın-yayın meslek odaları da Rusya’nın Battistini ve Traini'nin "arananlar listesi"ne alınmasına "gazetecilik suç değildir" ifadeleriyle tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeleri izlemek üzere Ukrayna'da bulunan RAI muhabirleri Battistini ve Traini, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırıları izlemek üzere Ukrayna askerleriyle beraber bölgeye girmiş, çekim ve haber yapmıştı.

Gazetecilerin bu haberlerinin İtalya'da 15 Ağustos'ta yayınlanmasının ardından Moskova buna sert tepki göstermiş ve Rusya'daki İtalya Büyükelçisi'ni dışişleri bakanlığına çağırmış, ayrıca iki isim hakkında cezai kovuşturma başlatılmıştı.

Bu gelişmeler sonrasında RAI kanalı, iki muhabirini de güvenliklerini gerekçe göstererek geçici olarak İtalya'ya çağırmıştı.