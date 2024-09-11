İtalyanlar duyurdu: Raphael Onyedika için istenen ücret ortaya çıktı!

Belçika Ligi ekibi Club Brugge'nin 23 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Raphael Onyedika'nın transferi için Galatasaray'dan istediği bonservis ücretinin ortaya çıktığı iddia edildi.

İtalyanlar duyurdu: Raphael Onyedika için istenen ücret ortaya çıktı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.09.2024 - 16:56

Club Brugge, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Raphael Onyedika'nın bonservis bedelini belirledi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Club Brugge, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi için 17 milyon Euro talep ediyor.

GALATASARAY'I İSTİYOR

Onyedika'nın Galatasaray'a transfer olmak istediği vurgulandı. Fransız basınında RMC Sport, salı günü Galatasaray'ın Onyedika ile anlaştığını ve 23 yaşındaki futbolcunun da transfer için kulübüne baskı yaptığını duyurmuştu.

10 milyon euro piyasa değeri bulunan Nijeryalı futbolcu, bu sezon Club Brugge formasıyla çıktığı 6 resmi maçta gol katkısı yapamadı.


Etiketler: #Raphael Onyedika #galatasaray #transfer #club brugge

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