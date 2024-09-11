İtalyanlar duyurdu: Raphael Onyedika için istenen ücret ortaya çıktı!
Belçika Ligi ekibi Club Brugge'nin 23 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Raphael Onyedika'nın transferi için Galatasaray'dan istediği bonservis ücretinin ortaya çıktığı iddia edildi.
Club Brugge, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Raphael Onyedika'nın bonservis bedelini belirledi.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Club Brugge, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi için 17 milyon Euro talep ediyor.
GALATASARAY'I İSTİYOR
Onyedika'nın Galatasaray'a transfer olmak istediği vurgulandı. Fransız basınında RMC Sport, salı günü Galatasaray'ın Onyedika ile anlaştığını ve 23 yaşındaki futbolcunun da transfer için kulübüne baskı yaptığını duyurmuştu.
10 milyon euro piyasa değeri bulunan Nijeryalı futbolcu, bu sezon Club Brugge formasıyla çıktığı 6 resmi maçta gol katkısı yapamadı.
Etiketler: #Raphael Onyedika #galatasaray #transfer #club brugge
Spor Haberleri
- Galatasaray'dan istenen ücret ortaya çıktı!
- Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
- Büyük heyecan 'Tour of İstanbul' başlıyor
- Ertuğrul Doğan'dan Osimhen itirafı!
- Emirhan İlkhan'dan kötü haber!
- Dev maçın hakemi belli oldu!
- İşte Süper Lig devlerinin yeri!
- Ankara'da yağlı güreş için geri sayım başladı
- İdmana çıkmamıştı: Beşiktaş'ta Semih gelişmesi!
- Fransız oyuncudan Galatasaray'a yanıt!
En Çok Okunan Haberler
-
- İtirafçıyla olan konuşmasını anlattı!
- Narin'in ağabeyi Baran Güran'dan dikkat çeken paylaşım
- iPhone 16 internet aleminin alay konusu oldu
- Park etmiş, 50 dakika boyunca kalmış!
- 'Ateist ile mi LGBT ile mi uğraşacaksınız?'
- Narin'in köyündeki lüks araçların sırrı çözüldü
- Varlıklara ipotek
- Tehdit edildiğini iddia etti
- Tatlı dilli kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- İmamoğlu'ndan 'Murat Kurum' açıklaması