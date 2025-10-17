Gazetecinin sorusu çileden çıkardı: ABD'li siyasetçiden 'kapa çeneni' çıkışı

ABD’nin önde gelen Demokrat siyasetçilerinden Nancy Pelosi, Kongre binası önünde 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınıyla ilgili bir gazeteciyle yaşadığı tartışmayla gündeme geldi.

Pelosi, Kongre binası merdivenlerinde kendisine soru yönelten bir gazeteciye “Kapa çeneni!” diye bağırdı.

Lindell TV muhabiri Alison Steinberg, Pelosi’ye yaklaşarak yeni kurulan Cumhuriyetçi Parti’nin 6 Ocak olaylarıyla ilgili yeniden başlattığı soruşturma hakkında soru yöneltti.

Pelosi ilk soruyu yanıtsız bıraktı. Ancak gazetecinin, “6 Ocak’ta Ulusal Muhafızları neden reddettiniz?” sorusunu yöneltmesiyle tansiyon yükseldi.

Pelosi, öfkeyle parmağını muhabirin yüzüne doğru uzatarak, “Kapa çeneni! Ulusal Muhafızları ben reddetmedim, başkan göndermedi. Neden buraya Cumhuriyetçi ezberlerle geliyorsun, ciddi bir gazeteciymiş gibi davranıyorsun?” yanıtını verdi ve hızla uzaklaştı.

6 OCAK BASKINI TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

6 Ocak 2021’de dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri, 2020 başkanlık seçim sonuçlarının onaylandığı sırada Kongre binasını basmıştı.

Baskın, kısa süreliğine Joe Biden’ın seçim zaferinin resmî onay sürecini kesintiye uğratmış ve Amerikan demokrasisi açısından büyük bir krize yol açmıştı.

Demokratlar, olayın baş sorumlusu olarak Trump’ı “isyana teşvik” etmekle suçlamıştı. Cumhuriyetçiler ise Pelosi’nin o dönemde yeterli güvenlik önlemi almamakla sorumlu olduğunu iddia ediyor.

Geçtiğimiz ay Cumhuriyetçi çoğunluğa sahip Temsilciler Meclisi, 6 Ocak olaylarını yeniden araştırmak üzere özel bir alt komite kurulmasını onayladı.

Komite, baskın öncesinde alınan güvenlik kararlarını, Kongre polisiyle yapılan koordinasyonu ve Pelosi’nin olaydaki rolünü de inceleyecek.

“SUÇLU TRUMP'TI”

Pelosi, olayla ilgili suçlamaları reddediyor ve Trump yönetimini sorumlu tutmayı sürdürüyor.

Baskın günü Kongre Başkanı olarak görev yapan Pelosi, milletvekillerinin tahliyesini organize eden isimlerden biriydi.

Demokrat lider, daha önce yaptığı açıklamalarda, “6 Ocak’ta demokrasiye yapılan saldırının arkasında Trump vardı” ifadelerini kullanmıştı.

ABD’de 6 Ocak olaylarının üzerinden üç yıldan fazla zaman geçmesine rağmen, baskının siyasi yankıları hâlâ Kongre koridorlarında sıcaklığını koruyor.