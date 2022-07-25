Gazprom, Kuzey Akım'ın bir türbinini durdurdu: Almanya'nın gaz hacmi yarı yarıya düşecek
Gaz hacmi yarı yarıya düşen Almanya, Gazprom'un türbin kapatmasıyla tam kapasitesinin çeyreğiyle yetinmek zorunda kalacak.
Gazprom yetkililerinden gelen açıklamaya göre; Kuzey Akım 1 boru hattında, Almanya'ya giden bir türbini durdurdu. Zaten tam kapasitesinin yüzde 40'ında gerçekleşen gaz akışı, yarı yarıya daha düşecek.
Reuters'ın haberine göre, Avrupa Birliği, Rusya'nın enerji şantajı yaptığını söylerken, Kremlin gaz kesintisinin bakım sorunlardan kaynaklandığını söylüyor.
Gazprom, bakım molası sebebiyle 10 günlük kesinti yaptı ancak yeniden başlayan gaz akışı yarı yarıyanın da altında kaldı.
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