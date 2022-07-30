Gazprom'dan Letonya hamlesi: Gaz sevkiyatını durdurdu

Rus enerji şirketi Gazprom, Letonya'ya gaz sevkiyatını kesti.

cumhuriyet.com.tr
30 Temmuz 2022 Cumartesi, 12:20
Gazprom'dan Letonya hamlesi: Gaz sevkiyatını durdurdu
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Gazprom'dan Letonya'ya karşı bir adım geldi.

Gazprom, "gaz tedarik koşullarının ihlali" nedeniyle Temmuz uygulaması içinde Letonya'ya gaz tedarikini durdurduğunu söyledi.

Şirket, "Bugün Gazprom, gaz tedarik koşullarının ihlali nedeniyle Temmuz uygulaması kapsamında Letonya'ya gaz tedarikini durdurdu" açıklamasında bulundu.


Letonya Gazprom

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