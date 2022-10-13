Gazprom'dan Türkiye açıklaması: Türk Akım müzakerelerine başlıyoruz
Rusya’nın ulusal enerji şirketi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller, Türkiye ile Türk Akımı'ndaki arz artışını görüşmek için önümüzdeki hafta diyaloğa başlayacaklarını duyurdu.
Rusya’nın ulusal enerji şirketi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla Türk Akım üzerinden gaz hacimlerinin artırılması üzerine “Önümüzdeki hafta görüşmelere başlıyoruz” açıklaması yaptı.
Rusya devlet televizyonu Kanal 1’e konuşan Miller, “Türk tarafı büyük ilgi gösterdi. Biz de Türkiye Enerji Bakanı olmak üzere Türk meslektaşlarımızla kurumsal düzeyde, önümüzdeki hafta başından itibaren diyaloğu kelimenin tam anlamıyla çok hızlı bir şekilde başlatacağız. Teklif edilen projenin hacmi ve şartları konusunda masaya oturacağız” ifadelerini kullandı.
Miller, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki sınırda, tüketici ülkelerin pazarlarına gaz arzı için bir fiyat göstergesi haline gelebilecek bir ticaret platformu içerecek gaz dağıtım merkezi oluşturmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.
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