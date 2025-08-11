Gazze’de ‘basın’ çadırına saldırı: 4 gazeteci hayatını kaybetti

Gazze'de Pazar gecesi gerçekleşen İsrail hava saldırısında yedi kişi yaşamını yitirdi.

CNN’in aktardığına göre, ölenler arasında Al Jazeera muhabiri Anas el-Şerif, gazeteci Muhammed Kureyke ile foto muhabirleri İbrahim et-Taher ve Muhammed Nofal da bulunuyor. Hastane yetkilileri, saldırının, girişinde ‘Basın’ yazılı bir çadırı hedef aldığını belirtti.

Al Jazeera, saldırıyı ‘Gazze’nin en cesur gazetecilerinden birini ve meslektaşlarını susturma girişimi’ olarak nitelendirdi.

El-Şerif, ölümünden hemen önce sosyal medyada “Eğer bu çılgınlık bitmezse, Gazze harabeye dönecek ve halkının sesi yok olacak” paylaşımını yapmıştı.

İSRAİL ORDUSUNDAN HAMAS İDDİASI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), gazetecileri, Gazze’de Hamas’a bağlı bir hücreyi yönetmekle suçladı ve ‘sivil hedeflere roket saldırıları düzenlediğini’ öne sürdü.

IDF, bu iddiayı desteklediğini söylediği belgeler yayımlasa da, CNN bu belgeleri bağımsız olarak doğrulayamadı.

El-Şerif ise daha önce yaptığı açıklamada, hiçbir siyasi bağlantısı olmadığını, tek amacının ‘sahadan gerçeği aktarmak’ olduğunu söylemişti.

ULUSLARARASI TEPKİLER VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ENDİŞESİ

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), saldırıya sert tepki göstererek, İsrail’in gazetecileri delil sunmadan militan olarak nitelendirme pratiğinin basın özgürlüğüne ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

CPJ verilerine göre, savaşın başladığı yaklaşık iki yıl içinde 186 gazeteci öldürüldü; bunların 178’i Filistinli ve İsrail saldırılarında yaşamını yitirdi.

Birleşmiş Milletler’in ifade özgürlüğü raportörü Irene Khan, iki hafta önce el-Şerif’e yönelik suçlamaları asılsız olarak nitelendirmiş ve güvenliğinden endişe duyduğunu açıklamıştı.

Evli ve iki çocuk babası olan el-Şerif, ölümünden sonra yayımlanmak üzere bir mesaj bırakmıştı. Mesajında, kızı Şems ve oğlu Salah’a sahip çıkılması çağrısında bulunarak, “Zincirler sizi susturmasın, sınırlar engel olmasın. Bu toprakların özgürlüğü için köprüler olun” ifadelerini kullandı.