Gazze’deki kıtlık BM raporuyla resmen doğrulandı

Dünya genelinde gıda güvensizliği ve yetersiz beslenme seviyelerini ölçmek, sınıflandırmak ve uluslararası standartlarla tanımlamak için kullanılan bir sistem olan Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), Gazze’deki açlık seviyesini en yüksek derece olan Aşama 5 – Kıtlık seviyesine yükseltti. Bu, Orta Doğu’da ilk kez bir kıtlığın 'resmen onaylandığı' anlamına geliyor.

IPC’ye göre, Gazze Şeridi genelinde 500 binden fazla kişi ölüm sınırında. Ağustos ortası ile Eylül sonu arasında kıtlığın Deyr el-Belah ve Han Yunus bölgelerine yayılması bekleniyor. Bu dönemde yaklaşık 641 bin kişi Aşama 5’te 'felaket koşulları' yaşayacak; Aşama 4’teki insan sayısının ise 1,14 milyona çıkacağı öngörülüyor.

Öte yandan İsrail, Gazze’ye giren yardımların kısıtlanmaya devam ettiğini kabul etse de kıtlık iddialarını reddetti. Tel Aviv yönetimi, IPC raporunun 'Hamas’ın yalanlarına dayandığını' savundu.

İsrail'in, Gazze'de Filistinlilere karşı soykırım suçu işlediğine dair kuvvetli deliller bulunuyor.

BM VE RESMİ İLAN SÜRECİ

BBC'de yer alan habere göre, IPC doğrudan kıtlık ilan edemiyor; bu adımı genellikle hükümetler ya da Birleşmiş Milletler atıyor. Ancak bu sınıflandırmanın “nadir ve son derece önemli” olduğu, BM’nin resmî ilan için harekete geçmesine yol açabileceği belirtiliyor.

Rapor, Gazze’deki insani krizin bugüne kadarki en ağır noktaya ulaştığını kaydediyor: