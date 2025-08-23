Gazze'deki soykırım İsrail'de protesto edildi

Tel Aviv'deki sembolik Habima Meydanı'nda toplanan yaklaşık 2 bin gösterici, "Soykırımı durdurun", "Gazze'den Cenin'e çocukları öldürmeyin", "Açlık savaş suçu bunu engelleyin" yazılı pankartlar taşıdı.

Yüzlerce gösterici İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren devam eden saldırılarda Gazze'de öldürdüğü yaklaşık 19 bin çocuktan bazılarının fotoğraflarını taşıdı.

Gösteriye "İsrail Gazze'de her 52 dakikada bir çocuk öldürüyor" yazılı büyük bir afişle katılan Hayfa kentinden Guy Margolin Aberjel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Buradaki gösteri İsrail toplumunun belki sadece yüzde 1-2'sini oluşturuyor. Diğer büyük gösteriler savaşın bitmesini istiyor ama bu Gazze'deki İsrailli esirler için istiyor. Bunlar da yine bir azınlığı temsil ediyor. Ne kadar gösteri olursa olsun, soykırım devam ediyor" ifadesini kullandı.

Aberjel, Siyonizm karşıtı bir İsrailli olduğunu vurgulayarak, dünya genelinde toplumlar harekete geçse de hükümetlerin bunu durdurmak için somut adımlar atmadığının altını çizdi.

İsrailli olmaktan uzunca bir süredir "derin utanç duyduğuna" işaret eden Aberjel, "Tarihin doğru tarafında yer almaya çalışıyorum, zayıfın yanında yer almak istiyorum. Bazı insanlar beni İsrailli diye tanımlamıyor" diye konuştu.

Aberjel, İsrail'de sağ ve sol ayrımına değinerek şunları söyledi:

"İsrail toplumunda sağ ve sol Siyonist ayrımı var. Bunlar, Siyonist devleti yürütme üzerine ayrışıyor. Biri Gazze'ye daha fazla saldırı diğeri daha az saldırı istiyor. 'Önce İsrailli esirleri al sonra Gazze'yi işgal et', diğeri 'esirleri önemsemeden Gazze'yi işgal et' diyor. İsrail toplumunun yüzde 98'i bu fikirlerde ayrılıyor. İsrail toplumundaki Siyonizm karşıtları ise sadece belki yüzde 1."

İsrail'de değişimin içeriden gelmeyeceğini bunun dışarıdan gelmesi gerektiğini belirten Aberjel, "Dünya bunu durdurmalı. Hükümetler, ekonomik, siyasi gücünü, boykotu kullanmalı. Sert adımlar atılmalı. Hiçbir şey bitmiyor. İsrailli olmaktan utandığımı söylüyorum ama tüm dünya utanmalı" ifadesini kullandı.

İSRAİL POLİSİ EYLEMİ ENGELLEMEK İSTEDİ

Gösteriye katılan Filistin asıllı İsrail vatandaşı kadın Süha Musa da, savaşın durdurulması çağrısıyla bu gösteriyi yaptıklarını belirterek İsrail polisinin Tel Aviv'de yürüyüş yapmalarına izin vermediğini paylaştı.

İsrail polisinin Filistin asıllı İsrail vatandaşlarına yönelik baskısını artırdığını paylaşan Musa, "İsrail makamları Filistinli vatandaşlarının sesini kısmak için yoğun baskı uyguluyor. Buna karşın Gazze'deki Filistinlilerin uğradığı soykırımı önlemek için sokağa inmeye devam edeceğiz." dedi.

Gazze'deki durumun eşi benzeri olmadığını aktaran Musa, "Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'de açlığı silah olarak kullandığını, öldürülenlerin siviller olduğunu ortaya koydu. Bu başka bir savaş veya bir tırmanış değil, soykırım. Bu iki yıldır devam ediyor. Bu diğer bir Büyük Felaket (Nekbe), bunu durdurmalıyız." diye konuştu.

Musa, dünya genelindeki yönetimlere seslenerek bunun durdurulması için harekete geçmeleri çağrısı yaptı.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.