Gazze’den kurtuldu, Mısır’da ihmalden öldü! Sosyal medya küçük Jouri'ye ağlıyor

Yaklaşık iki ay önce, Mısır’ın 6 Ekim şehrindeki özel bir yerleşim bölgesinde köpek tarafından ısırılan Jouri, tedavi görmesine rağmen ağır komplikasyonlar yaşadı.

Kuduz belirtileri gösteren küçük kızda dolaşım çökmesi ve kalp durması meydana geldi. Hastaneye kaldırılan Jouri, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GAZZE'DEN MISIR'A SIĞINMIŞTI

Yerel kaynaklara göre Jouri, annesi ve dört kardeşiyle birlikte Şubat 2024’te Gazze’den Mısır’a göç etti.

Ancak daha sonra annesi ve kardeşlerinden biri tedavi amacıyla yurtdışına giderken, Jouri kardeşleriyle birlikte Mısır’da kaldı.

Mısır’da sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayda, birçok kullanıcı küçük kızın yakınlarının, köpek ısırığı sonrası hemen hastaneye götürmemesini ve aşı yaptırmamasını ağır bir ihmal olarak değerlendirdi.

Oysa kuduz aşısı ve serumu, devlet hastanelerinde ücretsiz olarak sunuluyor.

SOKAK KÖPEKLERİ TARTIŞMASI

Olay, ülkede sokak köpeklerinin kontrol altına alınması tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Bazı kullanıcılar çocukların güvenliği için acil önlem alınmasını isterken, hayvan hakları savunucuları ise bilimsel yöntemlerle (aşılama ve kısırlaştırma programlarıyla) sorunun çözülmesi gerektiğini savundu.