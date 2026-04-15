Gazze için filolar yola çıktı: Aktivistler denize açıldı

İspanya’nın Barselona kentinden hareket eden filoda onlarca tekne ve yüzlerce aktivist yer aldı. Organizasyonu yürüten “Global Sumud Filosu” yetkilileri, toplamda 70’ten fazla tekne ve yaklaşık bin kişinin bu girişime katılacağını açıkladı.

Filonun liderlerinden Thiago Ávila, kötü hava koşulları nedeniyle daha önce ertelenen hareketin pazar günü düzenlenen sembolik bir törenle başlatıldığını belirtti.

Yaklaşık 40 teknenin Barselona’dan ayrıldığı, diğerlerinin ise Akdeniz’deki farklı limanlardan filoya katılacağı ifade edildi.

Filonun organizatörlerinden Filistinli aktivist Saif Abukeshek, girişimin amacının Gazze’deki insani krize yeniden dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Abukeshek, “Hükümetler başarısız olduğu için yola çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

Son dönemde İran ile yaşanan gerilimin gündemi belirlemesi nedeniyle, aktivistler bu girişimle Gazze’de yaşayan Filistinlilerin durumunun yeniden uluslararası kamuoyunun gündemine taşınmasını hedefliyor.

Gazze’de yaklaşık 2 milyon kişinin ağır yıkım koşulları altında yaşamını sürdürdüğü ifade ediliyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 765 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 140 kişinin yaralandığı, 760 kişinin ise enkaz altında cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı ise 72 bin 344'e ulaştı.