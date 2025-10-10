Gazze için uzlaşı: ‘Bu kez uzun vadeli olabilir’

İsrail ve Hamas, Gazze’de ateşkes için uzlaştı. Anlaşmaya ilişkin İsrail Dış Politika Uzmanı Dr. Remzi Çetin, Cumhuriyet’e konuştu.

‘İSRAİL’İN İSTEDİĞİ OLDU’

ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 maddelik planı ilk ortaya çıktığında “İsrail istediğini aldı” değerlendirmesinde bulunan Dr. Çetin, “Bu görüşümü tekrarlamak isterim zira masanın muhatapları içinde Trump ve Tony Blair var. Biz Blair’i nereden hatırlıyoruz? Oğul Bush döneminde el ele, kol kola Irak’ın işgaline onay verdiler. Daha önce, ‘Hamas’ın tümüyle köprüleri atacağına ihtimal vermiyorum’ demiştim. Bu sefer yalnızca Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır değil, Türkiye de Hamas’ı baskıladı. Bir an önce Gazze’de barışın sağlanması ve daha fazla kanın dökülmemesi, Gazze’nin kuzeyine sıkıştırılan bu insanların trajik bir sonla karşılaşmaması hususunda Hariciye yetkililerimiz efor sarf etti. Bu sonuç bana sürpriz gelmiyor” sözlerini kullandı. Yalnızca İsrail’in değil, uluslararası kamuoyunun da istediğini alması gerektiğini belirten Çetin, “Gazze’de trajedinin bitmesi açısından uluslararası vicdanları rahatlatacak barış anlaşmasına ulaşılması gerekiyor” dedi.

‘ÖNCEKİLERE KIYASLA UZUN SÜRER’

Çetin öte yandan, Gazze’de geçmişte ateşkeslerin bozulmasının anımsatılması üzerine, “Elbette daha önce birkaç ateşkes yapıldı, bunlar uzun vadeli olmadı. Ama şu an konjonktür o kadar farklı ki, Trump yönetimi, Türkiye’nin de dahil olduğu bir Suriye sahasında, çatışma sonrası dönemi destekliyor. Bunun Gazze’yle de bütünleştirilmesi gerekiyor. Batı, Atlantik ittifakının dikkatinin tümüyle Ukrayna cephesine verilmesi isteniyor” değerlendirmesinde bulundu.

Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun arasının güllük gülistanlık olmadığını kaydeden Çetin, “Elbette Netanyahu’nun aşırıcı kabine üyeleri bu ateşkesi baltalayacak birtakım faşist-sağcı girişimlerde bulunabilirler. Ancak bu kez karşılarında sadece Trump’ı değil, Türkiye, Mısır, BAE, Arap coğrafyası ve uluslararası kamuoyunu görürler. Çünkü artık Gazze’deki bu insanlık trajedisinin devam ettirilmesi mümkün gözükmüyor” sözlerini sarf etti.