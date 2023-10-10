Gazze nerede? Gazze hangi ülkeye bağlı? Gazze'nin nüfusu kaç? Gazze Şeridi nedir?

Yayınlanma: 10.10.2023 - 14:25

Güncelleme: 10.10.2023 - 14:25

Hamas'ın cumartesi günü başlayan "Aksa Tufanı" ismi verilen ani saldırılarından saatler sonra yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi sakinlerine "bölgeyi terk etme" çağrısı yaptı ve Hamas'ın bulunduğu tüm bölgeleri enkaza çevireceklerini söyledi.

GAZZE NEREDE?

Gazze, Filistin'in güneybatısında bulunan, Gazze Şeridi'nin en büyük şehri

GAZZE ŞERİDİ NEDİR?

Gazze Şeridi İsrail, Mısır ve Akdeniz arasında 41 km uzunluğunda ve 10 km genişliğindeki topraklara verilen isim. 2,3 milyon kişinin yaşadığı bölge, dünyada nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgelerden biri.

Gazze hava sahasını ve kıyılarını kontrol eden İsrail, Gazze'ye malların girişini sınırlıyor. Benzer şekilde Gazze sınırından kimin geçip kimin geçemeyeceğine Mısır da karar veriyor.

Birleşmiş Milletler'e göre Gazze'deki nüfusun yaklaşık yüzde 80'i uluslararası yardımlara muhtaç. Burada yaklaşık bir milyon insanın her gün gıda yardımına ihtiyacı var.

Gazze halkının, dünya ile tek kara bağlantısı ise Mısır sınırındaki Refah Kapısı.

Batı Şeria ve Gazze Filistin toprakları olarak biliniyor. Bunlara ek olarak tarihte Filistin olarak anılan devlet Doğru Kudüs ve İsrail'i de kapsıyordu.

İncil'de Yahudi krallıklarının toprakları olarak tasvir edilen bu yerleri Yahudiler "vadedilmiş topraklar" olarak görüyor.

İsrail devleti 1948'te kuruldu ancak İsrail'i resmen tanımayanlar, bu bölgeyi halen Filistin olarak adlandırıyor.

Filistinliler de Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'ü kapsayan bölgeye Filistin diyor.