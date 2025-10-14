Gazze'nin yeniden inşasının maliyeti belli oldu

Gazze’nin dört bir yanında yıkılmış binalar ve enkaz altında binlerce ceset arasında yaşam mücadelesi sürerken, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) bölgenin yeniden inşasına dair çarpıcı bir rapor yayınladı.

Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında konuşan UNDP temsilcisi Jaco Cilliers, Gazze’deki enkaz miktarının en az 55 milyon ton olduğunu söyledi.

Cilliers, “Arap ülkeleri, AB ve ABD’den Gazze’nin yeniden inşası için güçlü finansal taahhütler aldık” dedi. Ancak uyardı: “Bu ölçekteki bir yeniden inşa süreci 10 yıl veya daha uzun sürebilir...”

"ÖNCELİK ENKAZIN TEMİZLENMESİ"

Gazze Belediyesi’nden bir yetkili, İsrail’in savaş boyunca bölgedeki ağır iş makinelerinin ve kamyonların yüzde 95’ini yok ettiğini açıkladı.

Aynı yetkiliye göre, 193 bin bina tamamen yıkıldı, 16 hastane ise yalnızca sınırlı kapasiteyle hizmet verebiliyor.

Savaşın ardından, bölgedeki yolların yüzde 90’ı kullanılamaz hâle geldi.

UNDP'ye göre ise Gazze’nin yeniden inşasının tahmini maliyeti '70 milyar dolara' ulaştı.

Gazze belediyesi, şu anda önceliğin, 'şehrin enkazdan temizlenmesi' olduğunu, bu adımın yeniden inşa sürecinin başlayabilmesi için şart olduğunu vurguladı.

İMZALAR MISIR'DA ATILDI

Gazze’nin geleceğine ilişkin umut, 13 Ekim’de Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde imzalanan ateşkes anlaşmasıyla yeniden gündeme geldi.

Anlaşmaya, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imza attı.

Toplantıya 30’dan fazla lider katıldı. Liderler, Trump’ın Gazze planının bir sonraki aşamalarının hayata geçirilmesi, özellikle de iki yıllık yıkıcı savaşın ardından altyapının yeniden inşası çağrısında bulundu.

HAMAS: "ATEŞKES İHLAL EDİLDİ"

Öte yandan, 10 Ekim'de devreye giren ateşkese rağmen, Gazze'de tansiyon yeniden yükseldi.

İsrail ordusunun, Gazze’nin kuzeyindeki Şucaiyye Mahallesi ve güneydeki Han Yunus bölgesine düzenlediği hava saldırılarında en az 6 kişi hayatını kaybederken, Hamas, İsrail’i ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

Han Yunus’un güneyinde yer alan Fahari kasabasına düzenlenen SİHA saldırısında ise bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail zırhlı araçları, Rafah’ın kuzeybatısında bulunan eş-Şakûş bölgesinde yoğun ateş açtı. Aynı bölge üzerinde alçak irtifada insansız hava araçlarının uçtuğu kaydedildi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, “Gazze’nin kuzeyinde, sarı hattı geçen bazı şüphelileri tespit ettik ve ateş açtık” ifadeleri yer aldı.