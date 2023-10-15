Gazze Şeridi'nde düzenlenen saldırılarda can kaybı 2 bin 670'e yükseldi

Yayınlanma: 15.10.2023 - 19:59

Güncelleme: 15.10.2023 - 20:28

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında Gazze'de 220 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Buna göre, 7 Ekim'den bu yana aralıksız süren yoğun bombardımanın 9'uncu gününde Gazze'deki toplam can kaybı 2 bin 670'e yaralı sayısı da 9 bin 600'e ulaştı.

İsrail ordusu, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki kentleri, 9 gündür yoğun şekilde bombalamayı sürdürüyor.