Gazze Şeridi'nde su krizi: BAE devreye giriyor
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle su sıkıntısının derinleştiği Gazze Şeridi'nde 3 deniz suyu arıtma tesisi kuracağını duyurdu.
BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın talimatıyla Gazze halkına insani yardım ulaştırılması için başlatılan "Yiğit Süvari 3" operasyonu kapsamında Gazze'de su arıtma tesisleri kurulacağı belirtildi.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde kurulması planlanan, her biri günlük 200 bin galon kapasiteli 3 deniz suyu arıtma tesisinin günlük 300 bin kişiye fayda sağlamasının öngörüldüğü kaydedildi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik şiddetli saldırılarla sürdürdüğü işgalinde Gazze halkını en çok etkileyen insani sıkıntılardan biri de temiz suya erişim.
BAE'nin 5 Kasım'da başlattığı "Yiğit Süvari 3" operasyonu kapsamında ayrıca Gazze Şeridi'nde kapsamlı bir sahra hastanesi kuracağı açıklanmıştı.
Daha önce de BAE'nin Filistin'e 20 milyon dolar acil yardım yapacağı ve Gazzeli 1000 çocuğun tüm tıbbi ihtiyaçlarının iyileşip ülkelerine dönene kadar BAE'deki devlet hastanelerinde sağlanacağı duyurulmuştu.
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