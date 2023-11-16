İsrail, Gazze'nin merkezindeki mahalleyi vurdu: En az 50 ölü

Yayınlanma: 16.11.2023 - 12:25

Güncelleme: 16.11.2023 - 12:25

Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail'in Gazze'deki Sabra Mahallesi'ni hedef aldığını duyurdu. İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin merkezindeki Sabra Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda 50'ye yakın Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

WAFA'nın haberine göre Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Malezya okuluna düzenlenen başka saldırılarda üç kişi, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki bombardımanda ise bir çocuk öldü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yetkilileri, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 11 bin 300'den fazla olduğunu ve üçte ikisinden fazlasının kadın ve çocuklardan oluştuğunu bildirdi.

