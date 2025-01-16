Gazze'de 'ateşkes' sürecinde neler oluyor?

Yayınlanma: 16.01.2025 - 12:13

Güncelleme: 16.01.2025 - 12:14

Resmi verilere göre 45 bin 936 Filistinli, 1706 İsrailli'nin ölümüne yol açan, 15 aylık çatışmanın ardından İsrail ve Hamas, Gazze'de ateşkes için anlaştı.

Söz konusu anlaşma, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı ve 467 gündür devam ettiği, ardında 156 binden fazla ölü ve yaralı bıraktığı saldırılarının ardından geldi.

İsrail ordusunun, 19 Ocak'ta yürürlüğe girecek ateşkesin duyurulması sonrasında, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 80 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü de kentin batısında düzenlenen hava saldırılarından sonra, 5 kişinin cansız bedeni ve 10 yaralının tahliye edildiğini bildirdi.

Kentin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde bulunan Nebih ailesinin evine yapılan saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kentteki ed-Derec Mahallesi'nde el-Muznir ailesine ait binaya yönelik hava saldırısında da 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Eş-Şucaiye Mahallesi'nde bir evi hedef alan hava saldırısında da 1 kız çocuğu hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda en az 3 Filistinli öldü, birkaç kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ise İsrail'in el-Lahham ailesine ait evi bombalaması sonucu 2 sivil hayatını kaybetti ve yaralananlar oldu.

İsrail ordusunun Gazze'deki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde, Mühendisler Sendikası yakınındaki evlere düzenlediği saldırıda, 18 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de El-Liham ailesinin evine düzenlenen saldırıda 2 Filistinli öldü.

1 Ocak 2025 itibariyle İsrail hapishanelerinde en az 10 bin 221 Filistinli tutuklu bulunuyor. Bu sayıya İsrail güçleri tarafından yıkılan Gazze'nin kuzeyindeki Kamal Adwan Hastanesi'nin yöneticisi Dr. Hüsam Ebu Safiye de dahil olmak üzere Gazze'den alınıp ordu tarafından tutuklanan ve sayıları bilinmeyen Filistinliler dahil değil.

NETANYAHU: HAMAS GERİ ADIM ATTI

Netanyahu, Hamas'ı, anlaşmanın bazı ayrıntıları konusunda geri adım atmakla ve İsrail hükümeti tarafından onaylanmasını geciktirmekle suçladı.

Netanyahu, “Hamas, son dakika tavizleri koparmak amacıyla arabulucular ve İsrail ile varılan anlaşmanın bazı kısımlarından geri adım atıyor. Arabulucular Hamas'ın anlaşmanın tüm unsurlarını kabul ettiğini İsrail'e bildirene kadar İsrail kabinesi toplanmayacaktır” dedi.

Güvenlik kabinesi toplantısının ardından ateşkes ve esir takası anlaşması hükümetin onayına sunulacak.

ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın, 46 bin 707 Filistinli öldü, 110 bin 265 kişi yaralandı.