İsrail'in saldırıları durmuyor: Gazze'de can kaybı 15 bin 523'e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 316 artarak 15 bin 523'e yükseldi.

AA
Yayınlanma: 03.12.2023 - 18:15
İsrail'in saldırıları durmuyor: Gazze'de can kaybı 15 bin 523'e yükseldi
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 15 bin 523'e yükseldiğini söyledi.

Filistinli yetkili, saldırılarda yaralananların sayısının ise 41 bin 316'ya çıktığını belirtti.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik yeniden başlattığı saldırılarını sürdürüyor.


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