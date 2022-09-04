Gazze'de casusluk ve cinayetten hüküm giyen 5 kişiye idam
Gazze'de 2'si İsrail adına casusluk yapmak, 3'ü de cinayet suçundan hüküm giyen 5 kişi idam edildi.
Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, N.E. adlı mahkumun 2001 yılında İsrail istihbarat servisleriyle bağlantı kurarak bilgi paylaşımında bulunması neticesinde bazı Filistinlilerin şehadetine sebep olduğu, H.S'nin ise 1991 yılında Filistin direniş grupları yöneticilerinin kaldığı yerler de dahil İsrail tarafından istenen tüm bilgileri istihbarat servislerine sağladığı ve 1 Filistinlinin ölümüne, bazılarının da yaralanmasına neden olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Filistin yasalarınca İsrail adına casusluk yapan söz konusu 2 kişinin yanı sıra, cinayet suçundan 3 kişinin de idam cezasına çarptırıldığı bildirilen açıklamada, bu kişilere savunma haklarının tam olarak verildiği ve hükmün uygulanmasının kesinleşmesi neticesinde kararların infaz edildiği kaydedildi.
Video Haberler
- Yılmaz ve Kaygılaroğlu sahne önünde döktürdü
- Görenler şoke oldu
- Gençlere taş çıkarttı
- Otomobil alev topuna döndü
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
En Çok Okunan Haberler
-
- Peş peşe 'Kız Kulesi' açıklaması
- Benzin ve motorine yeni zam yolda!
- Seks yaparken arabaları çalındı
- 'Saray'a uygun yöntemlerle iletiyor'
- İZFAŞ'tan Gülşen açıklaması
- CHP'den 'Vefa Salman, Görevinin Başına' pankartı
- Ünsal Ban hakkında yeni gelişme
- 'Old Firm' derbisinde 4 gollü galibiyet!
- AKP 'siyasi yük' dedi, mesafe koydu
- Kurtulmuş'tan 'Gülşen' açıklaması